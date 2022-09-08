EPEAT Sølv sikrer lav miljøpåvirkning

Philips EPEAT Silver-sertifiserte skjermer gir beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de mer energieffektive, noe som gir mindre utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å evaluere, sammenligne og velge skjermer basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. EPEAT Silver er bare gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for å se registreringsstatusen der du bor.