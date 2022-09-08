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Utgått

BrillianceLCD-skjerm med SmartImage

190S1CS/00

Ergonomisk skjerm forbedrer produktiviteten

Med funksjoner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision forbedrer den energieffektive forretningsskjermen 190S1 produktiviteten din

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Ergonomisk skjerm forbedrer produktiviteten

  • 48 cm (19") bred S-serie

  • Format 16:10

Vippe- og dreiejustering for en ideell visningsvinkel

Vippe- og dreieskjermjustering er en mekanisme som er bygd inn i stativet, og som lar skjermen dreie og vippe bakover og fremover.

EPEAT Sølv sikrer lav miljøpåvirkning

Philips EPEAT Silver-sertifiserte skjermer gir beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de mer energieffektive, noe som gir mindre utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å evaluere, sammenligne og velge skjermer basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. EPEAT Silver er bare gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for å se registreringsstatusen der du bor.

Dobbel inngang kan brukes for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler

Dobbel inngang gir deg koblinger for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.

Tekniske spesifikasjoner

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