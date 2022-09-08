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  • Ergonomisk forretningsskjerm øker produktiviteten
  • Ergonomisk forretningsskjerm øker produktiviteten
  • Ergonomisk forretningsskjerm øker produktiviteten

Utgått

BrillianceLCD-skjerm med LED-baklys

190BL1CS/00

Ergonomisk forretningsskjerm øker produktiviteten
Med funksjoner som SmartImage, Front Stereo Audio, USB-port og Ergo base forbedrer den energieffektive forretningsskjermen 190BL1 produktiviteten din
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Ergonomisk forretningsskjerm øker produktiviteten

  • B-serien

  • 19" (48,3 cm)

  • Format 16:10

LED-teknologi sørger for naturlige farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

70 mm høydejustering for ideell sittestilling

Den kompakte Ergo-basen er en Philips-skjermbase som kan vippes, dreies og høydejusteres, slik at hver bruker kan plassere skjermen for størst mulig komfort og effektivitet.

Vippe- og dreiejustering for en ideell visningsvinkel

Vippe- og dreieskjermjustering er en mekanisme som er bygd inn i stativet, og som lar skjermen dreie og vippe bakover og fremover.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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