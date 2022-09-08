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Utgått
10FF2CMW/00
Hvert bilde forteller din historie
Større skjerm, større seerkomfort. Vis alle de digitale bildene med høy pikseltetthetskvalitet og perfekte digitale farger med Philips PhotoFrame 10FF2CMW – nå med to designerrammer, slik at du kan bytte dem ut etter humøret eller årstidene.
25,9 cm (10,2") LCD
23,9 cm (9,4") v.område
Skjermen er av beste kvalitet og har høy pikseltetthet. Den viser de beste bildene dine med den samme virkelighetsnære detaljrikdommen og de samme levende fargene som utskrifter av høy kvalitet.
Fargeskjermen får frem det beste i bildene dine med levende, ekte farger ved at den viser det samme fargespekteret som på bilder med profesjonell utskriftskvalitet.
Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.
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