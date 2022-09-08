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        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Hvert bilde forteller din historie

        Større skjerm, større seerkomfort. Vis alle de digitale bildene med høy pikseltetthetskvalitet og perfekte digitale farger med Philips PhotoFrame 10FF2CMW – nå med to designerrammer, slik at du kan bytte dem ut etter humøret eller årstidene.

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        Hvert bilde forteller din historie

        • 25,9 cm (10,2") LCD

        • 23,9 cm (9,4") v.område

        Høy pikseltetthet som gir en klar og detaljert bildevisning

        Skjermen er av beste kvalitet og har høy pikseltetthet. Den viser de beste bildene dine med den samme virkelighetsnære detaljrikdommen og de samme levende fargene som utskrifter av høy kvalitet.

        Perfekte digitale farger for imponerende bildevisning

        Fargeskjermen får frem det beste i bildene dine med levende, ekte farger ved at den viser det samme fargespekteret som på bilder med profesjonell utskriftskvalitet.

        Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning

        Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.

        Tekniske spesifikasjoner

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.