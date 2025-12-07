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  • Presisjon med rustfritt stål
  • Presisjon med rustfritt stål

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9553/15

4.4
| (466) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
Presisjon med rustfritt stål
Sett sammen din egen personlige stil med dette ultimate stellesettet for ansikt, hode og kropp. Denne kombinasjonen av vår mest avanserte trimmer i rustfritt stål og OneBlade tilbyr ypperlig presisjonstrimming og styling for å oppnå den stilen du ønsker.
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Nøyaktig trimming, skarpe kanter og praktisk barbering

Presisjon med rustfritt stål

  • Det ultimate pleiesettet

  • 20-i-1: ansikt, hode og kropp

  • Presisjonstrimmingskam

  • Unik OneBlade-teknologi

Jevn trimming i én omgang

Jevn trimming i én omgang

Den patenterte trimmekammen har 11 lengdeinnstillinger mellom 1 til 3 mm, slik at du kan få jevn trimming i akkurat den lengden du ønsker.

OneBlade for rene linje og presise kanter

Rask kutter (6000 ganger per minutt) klipper selv det lengste håret, med glidebelegg og avrundede tupper som beskytter huden så du kan style og barbere skjegget på en behagelig måte. Rydd opp kinn, hake og hals for å forme skjegget presist.

Langvarig ytelse med presise resultater

Langvarig ytelse med presise resultater

Trimmerknivene i rustfritt stål holder seg like skarpe som på første dag for langvarig ytelse. Oljing er ikke nødvendig.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

466

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

07/12/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Kjekt å ha

Fungerer perfekt. Grei rabatt før juletiden med hurtig levering.

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer

07/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

flott produkt

produktet har lang batteritid og enkel ladning og er perfekt for å ta sjegg og klippe hår

Fordeler

fungerer som det skal

Ulemper

ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

10/02/2022

Norge

Norge

Amazing product with fair price for two!

It cuts effectively, offering many different size for all body parts. Besides the design itself is elegant, work well, battery is kept for a week use. The fact that it provides two product in one with a same price as one is indeed nice. I am using it for a month now, and I’d say my beard is all tidier and well cut besides of my body ☺️I recommend this to everyone and happy for my choice after a long search

Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp

Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på trimming av ansiktshår 2,3 ganger per uke, hver økt på gjennomsnittlig 11,5 minutter

  2. Sammenlignet med Philips alt-i-ett-trimmeren uten det 41 mm brede klippelementet