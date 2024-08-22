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Hvorfor er driftstiden for foreldreenheten kort?

Driftstiden for babymonitorens foreldreenhet kan variere på grunn av de valgte innstillingene og bruksmåten. Nedenfor finner du måter å maksimere foreldreenhetens driftstid.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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