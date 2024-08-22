Hvorfor er driftstiden for foreldreenheten kort?

Når videoskjermen slås på kontinuerlig, bruker foreldreenheten mye energi. Hvis du vil øke driftstiden, aktiverer du Eco-modusen i foreldreenheten.



Når Eco-modus er aktivert, slås skjermen og lyden på foreldreenheten av når det ikke registreres noen lyd i løpet av 20 sekunder. Eco-lampen lyser grønt for å angi at Eco-modus er aktivert. Under Eco-modus er skjerm- og lydoverføringene helt slått av for å spare batteridriftstid. Når lyden hentes av babyenheten, slås skjermen og lyden på foreldreenheten umiddelbart på. Lydene overføres til foreldreenheten, og lydnivålampene lyser grønt. Så lenge det ikke registreres noen lyd, er lydnivålysene slått av.



Merk: Minste lydnivå for å aktivere lyd og skjerm defineres av følsomhetsinnstillingen.



Trykk på modusknappen på siden av foreldreenheten for å aktivere Eco-modus.