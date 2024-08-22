Hvorfor er driftstiden for foreldreenheten kort?

Driftstiden for babymonitorens foreldreenhet kan variere på grunn av de valgte innstillingene og bruksmåten. Nedenfor finner du måter å maksimere foreldreenhetens driftstid.
Når videoskjermen slås på kontinuerlig, bruker foreldreenheten mye energi. Hvis du vil øke driftstiden, aktiverer du Eco-modusen i foreldreenheten.
Når Eco-modus er aktivert, slås skjermen og lyden på foreldreenheten av når det ikke registreres noen lyd i løpet av 20 sekunder. Eco-lampen lyser grønt for å angi at Eco-modus er aktivert. Under Eco-modus er skjerm- og lydoverføringene helt slått av for å spare batteridriftstid. Når lyden hentes av babyenheten, slås skjermen og lyden på foreldreenheten umiddelbart på. Lydene overføres til foreldreenheten, og lydnivålampene lyser grønt. Så lenge det ikke registreres noen lyd, er lydnivålysene slått av.
Merk: Minste lydnivå for å aktivere lyd og skjerm defineres av følsomhetsinnstillingen.
Trykk på modusknappen på siden av foreldreenheten for å aktivere Eco-modus.
Hvis lysstyrken er satt til et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm. Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, trykker du på venstre eller høyre del av kontrollknappen.
Hvis volumet er satt til et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm.
Hvis du vil justere volumet på foreldreenheten, trykker du på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å justere volumet.
Merk: Når volumlinjen er på sitt minimum, dempes volumet. Foreldreenheten viser et demp-ikon på statuslinjen, og du vil bare motta varsler og video fra foreldreenheten.
Hvis følsomheten er satt til et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm. Følsomhetsnivået til babyenheten definerer hva du hører gjennom foreldreenheten. Når nivået er satt høyt, vil du høre mange lyder, inkludert myke bakgrunnslyder. Når følsomhetsnivået er lavt, hører du bare de høyere lydene.
Hvis du vil justere følsomheten, trykker du på høyre del av kontrollknappen for å få tilgang til følsomhetsnivåene. Trykk deretter på øvre eller nedre del av kontrollknappen for å velge ønsket følsomhetsnivå.
Bruk den originale adapteren til å lade batteriet og opprettholde batteriets helse.
Batteriet utlades gradvis og svært sakte, selv når foreldreenheten er slått av.
Hvis du vil spare batteriet, slår du av foreldreenheten når du ikke bruker den.
Vi anbefaler at du holder foreldreenheten tilkoblet strømnettet hele natten. Hvis batteriet går tomt i løpet av natten, piper foreldreenheten, noe som kan vekke deg.
Som alle andre oppladbare elektroniske enheter, reduseres batterikapasiteten etter en lang bruksperiode.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›