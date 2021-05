Last ned Sonicare-appen på smarttelefonen.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen er aktivert, og løft tannbørsten for å aktivere den (lampene skal da lyse).

Åpne appen. Følg oppstartsveiledningen, inkludert sammenkobling med tannbørsten. Aktiver stedstjenester hvis du vil fortsette synkroniseringen automatisk.

Opprett kontoen via appen. Hvis du blir bedt om det, må du oppdatere fastvaren for å få tilgang til alle de nyeste funksjonene.

Du er nå klar for den første tilkoblede opplevelsen! Sørg for å synkronisere tannbørsten regelmessig med appen, slik at du aldri går glipp av oppdaterte veiledninger og anbefalinger.

Slik synkroniserer du automatisk (anbefales): Gi posisjonstillatelse når du konfigurerer appen. Telefonen vil da vite når den er innen rekkevidde av tannbørsten, slik at den enkelt kan oppdatere tannpussdataene.

– Slik synkroniserer du manuelt: Sammenkoble tannbørsten til appen regelmessig med et par ukers mellomrom. Fremdriften, veiledningen og anbefalingene for pussingen vil da holde seg oppdatert.