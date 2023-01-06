Se informasjonen nedenfor hvis du er nysgjerrig på hvor trygt det er å bruke en skjærefolie på kroppen.



Alle Philips-produkter som består av en skjærefolie, er skånsomme mot huden. Philips er ikke en dermatologisk ekspert og kan ikke gi råd om hud, hår eller negler i hvert enkelt tilfelle.



Før du bruker et Philips-produkt med skjærefolie, er det lurt å kontrollere det visuelt for å kontrollere at skjærefolien fremdeles er intakt. For å redusere slitasjen på folien må du oppbevare produktet på en sikker måte og beskytte folien mot utvendig trykk eller støt ved å sette på et deksel eller en kam. Erstatt folien umiddelbart hvis den er skadet, enten fra nettbutikken eller fra nærmeste forbrukerstøtte.



Du kan bruke skjærefolien til å trimme og barbere kroppshår nedenfor halsen, for eksempel armhulene, armene, bena og kjønnshårområdet (med en trimmekam). Når du bruker skjærehodet eller trimmeren rundt intimområdet (utsiden og innsiden av ytre kjønnslepper), må du passe på å feste trimmekammen på skjærehodet. Vi anbefaler ikke at du bruker den på ansiktet eller hodet, fordi du ikke vil få et godt nok resultat, og den kan også skade huden.



Noen produkter leveres med ekstra tilbehør som kan brukes på følsomme områder, for eksempel kjønnshårområdet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dette tilbehøret, kan du se brukerhåndboken eller kontakte oss.



Hvis du fortsatt er usikker på hvordan du bruker Philips-enheter med skjærefolie, ber vi deg kontakte legen din eller helsepersonell som kan undersøke om huden din er egnet for denne typen hårklippere.

