Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Philips' støtte

    Hvilke BH-er fungerer med Philips Avent elektriske brystpumpe?

    Publisert på 1. april 2025

    Den elektriske brystpumpen fra Philips Avent er utformet for å brukes med en rekke BH-er for enklere og mer komfortabel pumping. Sjekk følgende bruksråd for din spesifikke modell.

    Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe

    • Skjoldene og koppene passer i de fleste vanlige BH-er og amme-BH-er.
    • Hvis du føler ubehag mens du pumper, kan du prøve å bytte til en mer elastisk BH (men ikke for elastisk for å unngå at koppene sklir under pumping).
    • Det anbefales ikke at man bruker BH med spiler.

    Philips Avent enkel/dobbel elektrisk brystpumpe

    • Fungerer godt med de fleste vanlige amme-BH-er.
    • Fungerer godt med de fleste pumpe-BH-er med større åpninger for pumpetrakten (pumpehuset kan ikke festes gjennom BH).
    • Det anbefales ikke å bruke en pumpe-BH med sirkulære hull i stedet for sprekker.

    Vanlige spørsmål

    Andre nyttige koblinger

    Trenger du hjelp med produktet?

    Kontakte Philips

    Vi hjelper deg gjerne

    Kontakte Philips

    Vi hjelper deg gjerne

    Ser du etter noe annet?

    Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

    Støttehjemmeside
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.