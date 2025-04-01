Den elektriske brystpumpen fra Philips Avent er utformet for å brukes med en rekke BH-er for enklere og mer komfortabel pumping. Sjekk følgende bruksråd for din spesifikke modell.
Hvilke BH-er fungerer med Philips Avent elektriske brystpumpe?
Publisert på 1. april 2025
Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe
- Skjoldene og koppene passer i de fleste vanlige BH-er og amme-BH-er.
- Hvis du føler ubehag mens du pumper, kan du prøve å bytte til en mer elastisk BH (men ikke for elastisk for å unngå at koppene sklir under pumping).
- Det anbefales ikke at man bruker BH med spiler.
Philips Avent enkel/dobbel elektrisk brystpumpe
- Fungerer godt med de fleste vanlige amme-BH-er.
- Fungerer godt med de fleste pumpe-BH-er med større åpninger for pumpetrakten (pumpehuset kan ikke festes gjennom BH).
- Det anbefales ikke å bruke en pumpe-BH med sirkulære hull i stedet for sprekker.