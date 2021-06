NutriU-appen er kompatibel med Apple iPhone (versjon 5C eller nyere).

Hvis du bruker en iPhone, må iOS 9 .0 eller nyere være installert.



Android-brukere trenger Android 6 .0 eller nyere.



Appen kan også brukes på nettbrett, men siden den er utformet for smarttelefoner, kan det hende at den ikke vises riktig på et nettbrett.