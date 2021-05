Hva betyr symbolene på Philips-barbermaskinen?

Les forklaringen vår i denne artikkelen for informasjon om hva symbolene og indikatorlampene på Philips-barbermaskinen betyr.

Ladelamper Avhengig av barbermaskinmodellen kan det hende at du ser forskjellige ladeindikatorer på barbermaskinen.

På noen barbermaskiner er det tre loddrette streker.

Når batteriet er i ferd med å gå tomt, blinker indikatoren oransje på disse barbermaskinene. Under lading kan denne lampen være hvit, grønn eller blå, avhengig av barbermaskinmodellen.



Noen modeller har tre vannrette streker som ladeindikator.

På disse barbermaskinene lyser strekene for å vise batterinivået. Når den nederste streken blinker oransje, betyr det at batteriet er nesten tomt.

Når barbermaskinen er fulladet, lyser lampen i 15 eller 30 minutter, før den slås av automatisk for å spare strøm.





Koble fra for bruk Noen Philips-barbermaskiner kan bare brukes uten ledning. Hvis du prøver å slå på disse barbermaskinene mens de fremdeles er koblet til, blinker et frakoblingssymbol hvitt som en påminnelse om å koble fra barbermaskinen.

Utropstegn Blokkerte skjærehoder : Hvis utropstegnet vises sammen med en vannkran og et skjærehodesymbol, betyr det at barbermaskinens motor ikke kan kjøre lenger fordi skjærehodene er tilsmusset eller ødelagt. Når dette skjer, må du rengjøre skjærehodene eller bytte dem.

: Hvis utropstegnet vises sammen med en vannkran og et skjærehodesymbol, betyr det at barbermaskinens motor ikke kan kjøre lenger fordi skjærehodene er tilsmusset eller ødelagt. Når dette skjer, må du rengjøre skjærehodene eller bytte dem. Overoppheting : Barbermaskinen kan bli overopphetet hvis den lades for lenge. Når dette skjer, slår barbermaskinen seg av automatisk. La den kjøle seg ned i noen minutter, og prøv å slå den på igjen.

: Barbermaskinen kan bli overopphetet hvis den lades for lenge. Når dette skjer, slår barbermaskinen seg av automatisk. La den kjøle seg ned i noen minutter, og prøv å slå den på igjen. Metallgjenstand på ladeplaten: Hvis et utropstegn blinker på Qi-ladeplaten, betyr det at det er plassert en metallgjenstand på den. Dette fører til at Qi-ladeplaten slår seg av automatisk. Fjern gjenstanden, og start ladeplaten på nytt etter fem minutter. Et utropstegn som blinker på Philips-barbermaskinen, kan bety flere ting.

Lampe for rengjøringsvarsel Vedlikehold Philips-barbermaskinen ved å rengjøre den som en del av den daglige rutinen. Avhengig av barbermaskinmodellen kan det hende at du ser noen symboler som indikerer at det er på tide å rengjøre barbermaskinen. Det kan hende at det vises et vannkransymbol (bilde 1) eller tre dråper i en trekant (bilde 2). Noen barbermaskiner kan rengjøres i Quick Clean Pod, og har derfor også et bananformet ikon ovenfor de tre dråpene.

Transportlås Philips-barbermaskinen kan låses når du er ute og reiser, for å sikre at den ikke slås på ved et uhell.



Du kan aktivere transportlåsen ved å trykke på av/på-knappen på barbermaskinen i tre sekunder. Når transportlåsen er aktivert, blinker et låsesymbol på barbermaskinen.



Du kan deaktivere transportlåsen ved å trykke på av/på-knappen på barbermaskinen i tre sekunder. Låsesymbolet begynner å blinke, før det lyser kontinuerlig for å vise at barbermaskinen er klar til bruk igjen.

Bytte skjærehoder Det er viktig å bytte skjærehodene regelmessig for å vedlikeholde Philips-barbermaskinen. Avhengig av barbermaskinmodellen vil du enten se et skjærehodesymbol på barbermaskinen eller høre et pip, som en påminnelse om å bytte skjærehodene.



På de fleste barbermaskinmodellene må skjærehodene byttes annethvert år. Se brukerhåndboken for instruksjoner om hvordan du bytter skjærehodene på barbermaskinen.



Merk: Når du har byttet skjærehodene, må du tilbakestille barbermaskinen ved å holde inne av/på-knappen i noen sekunder.

Badekar- og vannkransymbol Et dusj- eller badekarsymbol på baksiden av Philips-barbermaskinen betyr det at barbermaskinen vanntett og trygt kan brukes mens du dusjer eller tar et bad.



Et vannkransymbol på baksiden av Philips-barbermaskinen betyr at barbermaskinen kan vaskes, og at den kan rengjøres med vann. Dette betyr imidlertid ikke at du kan bruke den i dusjen eller badekaret.



Et vannkransymbol med et kryss over betyr at barbermaskinen ikke kan vaskes, og at den må rengjøres uten vann.

Varslingssymbol Varselsymbolet lyser på S7000-barbermaskinen når det er en viktig melding til deg i Philips GroomTribe-applikasjonen.

Symbol for sensitiv barbering Det er et S- og XS-symbol på S7000-barbermaskinene fra Philips. S-symbolet er for sensitiv barbering, mens XS er for ekstra sensitiv barbering. Du kan velge disse innstillingene i Philips GroomTribe-appen.



Merk: Husk at symbolene på Philips-barbermaskinen varierer etter fra modell til modell. Se brukerhåndboken for en fullstendig oversikt over symbolene og indikatorlampene på barbermaskinen.

Tilbakemelding om bevegelse

Når du er ferdig med barberingen, får du tilbakemeldinger på barbermaskinens håndtak. Tilbakemeldingsikonet for bevegelse lyser i forskjellige farger for å gi deg generelle tilbakemeldinger om barberingen. Når du barberer deg med riktige bevegelser (sirkulære bevegelser), lyser tilbakemeldingsikonet for bevegelse grønt.

Når barberingsbevegelsene kan forbedres, lyser tilbakemeldingsikonet for bevegelse oransje. Se appen for detaljer og råd. De nyeste barbermaskinmodellene fra Philips leveres med SenseIQ-teknologi. På disse barbermaskinene er det et bevegelsessensorikon.Når du er ferdig med barberingen, får du tilbakemeldinger på barbermaskinens håndtak. Tilbakemeldingsikonet for bevegelse lyser i forskjellige farger for å gi deg generelle tilbakemeldinger om barberingen.Se appen for detaljer og råd.

Vannkranikon Vannkransymbolet begynner å blinke på barbermaskinen når du slår den av, som en påminnelse om å rengjøre den.

Tre dråper På de fleste av de nyeste barbermaskinmodellene vil du også se tre dråper under et blått bananformet ikon, som en påminnelse om å rengjøre dem.

Når du slår av barbermaskinen, begynner de tre dråpene å blinke som en påminnelse om å rengjøre barbermaskinen i Quick Clean Pod.

Når disse lyser kontinuerlig, betyr det at rengjøringsprogrammet pågår.

Hvis du fjerner barbermaskinen fra Philips Quick Clean Pod, eller trykker på av/på-knappen under rengjøringsprogrammet, og de tre dråpene begynner å blinke raskt, betyr det at rengjøringsprosessen ble avbrutt før den er fullført.

Sett barbermaskinen tilbake i rengjøringsputen innen fire sekunder for å gjenoppta rengjøringsprogrammet. Hvis det allerede har gått fire sekunder, må du starte rengjøringsprogrammet på nytt ved å trykke på av/på-knappen på barbermaskinen igjen.

Bananformet ikon De tre dråpene og det blå bananformede ikonet over dem begynner å pulsere under rengjøringen.

Hvis du fjerner barbermaskinen fra Philips Quick Clean Pod, eller trykker på av/på-knappen under rengjøringsprogrammet, og ikonet begynner å blinke sakte, betyr det at rengjøringsprosessen ble avbrutt før den er fullført.

Sett barbermaskinen tilbake i rengjøringsputen innen fire sekunder for å gjenoppta rengjøringsprogrammet. Hvis det allerede har gått fire sekunder, må du starte rengjøringsprogrammet på nytt ved å trykke på av/på-knappen på barbermaskinen igjen.