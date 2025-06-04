Philips Evnia gir deg spillingsfleksibilitet i eliteserien - veksle mellom 4K UHD på 160 Hz for oppslukende, krystallklare detaljer, eller FHD på 320 Hz for responsivitet på e-sportsnivå. Rask IPS, HDR og lav inngangsforsinkelse sørger for presisjonsgjengivelse av ethvert bilde.
Hastighet eller skarphet? Nå får du begge deler.
