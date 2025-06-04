Søkeord

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Philips' dobbeltmodusskjermer

    En skjerm - to modi

     
    Hastighet eller skarphet? Nå får du begge deler.
     
    Philips Evnia gir deg spillingsfleksibilitet i eliteserien - veksle mellom 4K UHD på 160 Hz for oppslukende, krystallklare detaljer, eller FHD på 320 Hz for responsivitet på e-sportsnivå. Rask IPS, HDR og lav inngangsforsinkelse sørger for presisjonsgjengivelse av ethvert bilde.

    Hastighet eller skarphet? Nå får du begge deler.

     
    Philips Evnia gir deg spillingsfleksibilitet i eliteserien - veksle mellom 4K UHD på 160 Hz for oppslukende, krystallklare detaljer, eller FHD på 320 Hz for responsivitet på e-sportsnivå. Rask IPS, HDR og lav inngangsforsinkelse sørger for presisjonsgjengivelse av ethvert bilde.

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

     Vår(e)  favoritt(er)

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Utvid spillhorisonten

    Lær mer >

    Funksjoner til fingerspissene

     

    Dobbeltmodus

     
     
    Veksle helt uten å anstrenge deg mellom 4K UHD @160 Hz og FHD @320 Hz. Større fleksibilitet, ingen kompromisser.

     

    Hurtig IPS-panel

     
    Skjermen Philips Fast IPS med UltraClear 4K gir skarpe bilder med autentiske farger.

     

    Farger som virkelig gjelder

     
    Med VESA-sertifisert DisplayHDR™ ser du nøyaktig det du vil se: Livaktige, realistiske bilder helt uten kompromisser.

     

    Hurtig 0,5 ms Smart MBR-respons

     
    Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR gir bilder helt uten uskarpe områder, noe som er ideelt for fartsfylte spill..

     

    For alle typer spillere

     

    Innholdsskaperen

     
    160 Hz 4K. Presisjon i bevegelse.

    Rediger, animer og design med en ultrajevn oppdateringsfrekvens på 160 Hz og imponerende 4K-klarhet - ideelt for avanserte kreative arbeidsflyter.

     

    FPS Pro

     
    320 Hz-responsiv. Ingen unnskyldninger.

    Dominer enhver runde med respons på brøkdelen av et sekund og sømløs spilling

     

    Streamer

     
    Balansert ytelse. Alltid på.

    Spill, strøm og chat med stabil ytelse og optimalisert fleroppgavekjøring; ditt oppsett - ditt show

     

    Konsollspilleren

     
    HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Klar til spilling.

    Få en altoppslukende visuell opplevelse med HDR, lav inngangsforsinkelse og sømløs kompatibilitet med neste generasjons konsoller.

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center er en brukervennlig

    programvare som er utviklet for å optimalisere skjermen

    din med intuitive kontroller.

