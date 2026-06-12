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27M2N3800A/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Opplev det beste fra begge sider med Dual Mode. Bytt sømløst mellom 3840 x 2160 ved 160 Hz for slående klarhet og 1920 x 1080 ved 320 Hz for ultrajevn spilling. Enten du vil ha målbindende bilder eller rask action, tilpasser denne skjermen seg etter behovene dine på et blunk.
Opplev det ypperste innen intens og konkurransedyktig spilling med Philips Evnia-skjermen. Denne skjermen er designet for spillere som krever ultrajevne bilder uten forsinkelser og har en oppdateringshastighet på 320 Hz – mye raskere enn standardskjermer. Si farvel til frustrerende etterslep som gjør at fiender hopper uforutsigbart på skjermen. Med denne skjermen med høy ytelse ser du alle kritiske bevegelser svært jevnt, noe som gir deg presisjon og klarhet for å ligge foran konkurrentene og prestere med selvtillit.
Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR fjerner effektivt bevegelsesuskarphet og gir skarpere og mer presise bilder for å forbedre spillopplevelsen. Fartsfylt action og dramatiske overganger gjengis jevnt. Det beste valget for å spille spennende og raske spill.
3.0
av 5
1
Omtale
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Denne omtalen gjelder Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Denne omtalen gjelder Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Adobe RGB og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.
Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
Vær oppmerksom på at funksjonen for lav forsinkelse er permanent aktivert og ikke kan slås av.
Denne skjermen arbeider for bærekraft: Stativføttene og holderen til hodetelefonene er laget av 35 % resirkulert plast, og skjermens kropp består av 85 % resirkulert plast.
NVIDIA® G-SYNC®-grensesnittstøtte: DisplayPort.
Sørg for å oppdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste versjonen. Se mer informasjon på NVIDIAs nettside: https://www.nvidia.com/
Kontroller at grafikkortet støtter NVIDIA® G-SYNC®.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.