10.1. Disse vilkårene og betingelsene beskriver i hele sin utstrekning våre forpliktelser og erstatningsansvar med hensyn til levering av produkter (og utførelsen av kundestøtte på telefon og garantiservice) og utførelsen av enhver tjeneste.

10.2. Med unntak av det som er angitt i paragraf 10.3 nedenfor, er det ingen garantier, vilkår eller andre betingelser som er bindende for Philips DA når det gjelder levering av produkter eller tjenester hvis det ikke er uttrykkelig beskrevet i kontrakten.

10.3. Enhver garanti, betingelse eller andre vilkår som oppstår i forbindelse med leveringen av produkter og/eller levering av tjenester, som på annen måte kan være underforstått eller omfattet av kontrakten basert på lov, sedvanerett, lover som gjelder i landet hvor du har kjøpt produktene eller tjenestene eller på annen måte (inkludert uten begrensing for ethvert underforstått vilkår slik som kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller lignende) er herved uttrykkelig utelukket så langt det er tillatt ved lov. Dette gjelder særlig Philips DA’s ansvar for å sørge for at produktene passer til ditt formål.

10.4. Ingenting i kontrakten skal begrense eller utelukke Philips DA’s erstatningsansvar (i) for død eller personskade forårsaket av Philips DA’s uaktsomhet, (ii) for bedrageri, (iii) for ethvert brudd på forpliktelser omfattet av gjeldende lover omhandlende eiendomsrett eller (iv) ethvert lovbestemt erstatningsansvar.

10.5. I HENHOLD TIL PARAGRAF 10.4 ER PHILIPS DA IKKE ANSVARLIG VED KONTRAKT FOR NOE TAP AV INNTEKT, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV KONTRAKTER, TAP AV DATA ELLER FOR NOEN SOM HELST TYPE AV ANDRE TAP ELLER SKADER INDIREKTE ELLER SOM FØLGE AV, HVORDAN DE ENN MÅTTE OPPSTÅ OG ENTEN DE ER FORÅRSAKET AV URETT (INKLUDERT FORSØMMELSE), BRUDD PÅ KONTRAKTEN ELLER ANNET. PHILIPS DA'S MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV DENNE KONTRAKTEN, ENTEN DET ER GJORT URETT (INKLUDERT FORSØMMELSE) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE SUMMEN SOM BLE BETALT AV DEG TIL PHILIPS DA FOR DE AKTUELLE PRODUKTENE OG/ELLER TJENESTENE.

10.6. Dette påvirker ikke dine lovmessige rettigheter som forbruker, eller retten til å returnere produkter og/eller din angrerett etter paragraf 7.



