Produktene fra Philips er utformet og produsert i henhold til de høyeste standardene og har ytelse av høy kvalitet, er brukervennlige og enkle å installere. Hvis du møter på problemer når du bruker produktet, anbefaler vi at du først ser i brukerhåndboken eller går til støttedelen på dette webområdet og leser informasjonen der. Der kan du (avhengig av produkttype) finne brukerhåndbøker som kan lastes ned, vanlige spørsmål, instruksjonsvideoer eller støtteforum.



Hvis produktet mot all formodning skulle vise seg å være defekt, sørger Philips for at produktet sendes til service. Dette er kostnadsfritt hvis du informerer oss om feilen under garantiperioden, og produktet har blitt brukt i overenstemmelse med brukerhåndboken (f.eks. i riktige omgivelser). For enkelte produktkategorier er det et av Philips' partnerselskaper som står som garantist for produktet. Det finner du ut ved å sjekke dokumentasjonen som fulgte med produktet.



Hvis du sender produktet til service i Norge, men har kjøpt produktet i utlandet, kommer Philips til å forsøke å reparere produktet i henhold til garantibetingelsene i landet der du kjøpte produktet.



Dette dokumentet gjelder kun for forbrukerprodukter. Profesjonelle produkter er underlagt garantibetingelsene i gjeldende salgs- eller kjøpsavtale.