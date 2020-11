Du kan returnere ditt produkt gratis innen 30 dager fra kjøpet, følg bare trinnene nedenfor. Trenger du å bytte ut eller returnere en reservedel? Vennligst kontakt oss.

Opprett returetiketten ved å klikke her.

1. Sett inn bestillingsnummeret ditt og din e-postadresse. Pass på at du ikke skriver inn noen mellomrom. Registrerte brukere kan istedet logge inn og finne produktene de ønsker å returnere i ordrehistorikken.

2. Merk av boksen ved siden av produktene du ønsker å returnere, og trykk deretter på den blå "Returner produkter" -knappen nederst på siden for å fortsette. I noen tilfeller kan du kanskje ikke returnere mer enn ett produkt om gangen. Gjenta disse trinnene for å opprette ekstra returetiketter hvis nødvendig.

3. Velg om du vil bytte ut produktet eller be om refusjon. Angi en returårsak. Du vil da kunne laste ned returetiketten.

4. Pakk produktet sikkert og fest returetiketten på esken for å returnere produktet i originalemballasjen gratis. Du kan velge å enten ta med pakken til et UPS-samlingspunkt eller ta kontakt med UPS for å ordne opphenting.

5. Når vi mottar pakken din, vil en e-postbekreftelse bli sendt ut til deg.

6. Du vil motta tilbakebetaling innen 10 virkedager. Merk: Vi refunderer den aktuelle delen av kjøpesummen for produktet sammen med fraktkostnaden du betalte. Pass på at du sender alle originale deler.