Endring av leveringsadressen etter at en bestilling er gjort er ikke alltid mulig. Vi anbefaler at du venter på at sporingsnummeret ditt er tilgjengelig når produktet har blitt sendt. Du kan da enten kontakte UPS direkte eller besøke UPS.com med sporingsnummeret og se om endring av leveringsadresse er mulig. Du kan bli bedt om å opprette en konto med UPS. Vær oppmerksom på at Philips kundeservice ikke kan hjelpe deg med å endre leveringsadressen.