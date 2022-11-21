Philips' støtte

Det kommer ingen lyd fra Philips Avent Connected Baby Monitor-foreldreenheten

Når lyd overføres fra babyenheten, vil lydnivålampene på foreldreenheten blinke og reagere på lyden. Kontroller at tilkoblingslampen og foreldreenheten er på.

Det kan hende at foreldreenheten er slått av eller er stilt inn for lavt. Angre dempingen på foreldreenheten ved å trykke på den runde knappen og øke volumet.

Det kan hende at følsomhetsnivået er stilt inn for lavt i menyen på foreldreenheten. Øk følsomhetsnivået i menyen på foreldreenheten.

Hvis det ikke kommer noen lyd fra foreldreenheten, følger du feilsøkingstipsene nedenfor for å løse problemene: