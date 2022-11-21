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    Philips' støtte

    Det kommer ingen lyd fra Philips Avent Connected Baby Monitor-foreldreenheten

    Publisert på 21. november 2022
    Hvis det ikke kommer noen lyd fra foreldreenheten, følger du feilsøkingstipsene nedenfor for å løse problemene:
    • Når lyd overføres fra babyenheten, vil lydnivålampene på foreldreenheten blinke og reagere på lyden. Kontroller at tilkoblingslampen og foreldreenheten er på.
    • Det kan hende at foreldreenheten er slått av eller er stilt inn for lavt. Angre dempingen på foreldreenheten ved å trykke på den runde knappen og øke volumet.
    • Det kan hende at følsomhetsnivået er stilt inn for lavt i menyen på foreldreenheten. Øk følsomhetsnivået i menyen på foreldreenheten. 
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