Philips Avent Baby Monitor+-appen sender meg falske varsler
Publisert på 27. mai 2025
Mottak av falske varsler kan skyldes at enhetens følsomhet er satt for høyt. Prøv å justere følsomhetsinnstillingen til et lavere nivå for å unngå disse varslene. Les følgende avsnitt for å lære hvordan.
Hvis du mottar for mange lyd- eller bevegelsesvarsler, gjør du følgende:
Åpne Baby Monitor+ og gå til Settings (Innstillinger) > Alerts and notifications (Varsler) (se bilde 1 nedenfor).
Velg Sound detection (Lydgjenkjenning) eller Motion detection (Bevegelsesgjenkjenning) (se bilder 2 og 3 nedenfor) .
Senk følsomhetsnivået for å redusere antall varsler som utløses av mindre lyder eller bevegelser.
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