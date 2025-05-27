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    Philips Avent Baby Monitor+-appen sender meg falske varsler

    Publisert på 27. mai 2025

    Mottak av falske varsler kan skyldes at enhetens følsomhet er satt for høyt. Prøv å justere følsomhetsinnstillingen til et lavere nivå for å unngå disse varslene.  Les følgende avsnitt for å lære hvordan.

    Hvis du mottar for mange lyd- eller bevegelsesvarsler, gjør du følgende: 

    • Åpne Baby Monitor+ og gå til Settings (Innstillinger) > Alerts and notifications (Varsler) (se bilde 1 nedenfor).

    • Velg Sound detection (Lydgjenkjenning) eller Motion detection (Bevegelsesgjenkjenning) (se bilder 2 og 3 nedenfor) .

    • Senk følsomhetsnivået for å redusere antall varsler som utløses av mindre lyder eller bevegelser. 

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