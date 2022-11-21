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    Philips' støtte

    Gjesten min kan ikke se videoen på Philips Avent Baby Monitor+-appen

    Publisert på 21. november 2022

    Hvis gjesten din ikke kan se videoen i appen, følger du feilsøkingstipsene nedenfor for å løse dette problemet: 

    • Det er mulig at gjesten fremdeles må registrere en konto hos Philips. Gjesten må først laste ned Philips Avent Baby Monitor+-appen og registrere seg for en konto. Send invitasjonen til gjesten etter at de har registrert kontoen sin.
    • Det kan hende at gjestebrukeren du hadde tenkt å invitere, bor på et annet kontinent. Sørg for at gjestebrukeren velger samme land som deg under registrering av brukerkontoen.
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