Huden er irritert etter bruk av Philips-barbermaskinen

Hvis du er en ny bruker av Philips-barbermaskinen, eller hvis du har byttet ut skjærehodene, må du huske på at huden må tilpasse seg (de nye) skjærehodene. Dette betyr at huden kan føles litt irritert i begynnelsen. Gi deg selv en tilpasningsperiode på to til tre uker for å bli vant med det nye Philips-barbermaskinsystemet. Du kan også bruke krem/lotion med Aloe vera, en mild fuktighetskrem eller en alkoholfri etterbarberingskrem for å minimere hudirritasjon etter barbering. Det kan også være lurt å gi huden litt tid til å komme seg mellom hver gang du barberer.



Noen tips nedenfor for å få best mulig resultat med Philips-barbermaskinen og for å unngå ubehag og irritasjon: