Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Philips' støtte

    Huden er irritert etter bruk av Philips-barbermaskinen

    Publisert på 5. mars 2025

    Hvis du er en ny bruker av Philips-barbermaskinen, eller hvis du har byttet ut skjærehodene, må du huske på at huden må tilpasse seg (de nye) skjærehodene. Dette betyr at huden kan føles litt irritert i begynnelsen. Gi deg selv en tilpasningsperiode på to til tre uker for å bli vant med det nye Philips-barbermaskinsystemet. Du kan også bruke krem/lotion med Aloe vera, en mild fuktighetskrem eller en alkoholfri etterbarberingskrem for å minimere hudirritasjon etter barbering. Det kan også være lurt å gi huden litt tid til å komme seg mellom hver gang du barberer.

    Noen tips nedenfor for å få best mulig resultat med Philips-barbermaskinen og for å unngå ubehag og irritasjon:

    • Sørg for at huden er ren før du bruker Philips-barbermaskinen.  
    • Pass alltid på at barbermaskinen er i full kontakt med huden.  
    • Bruk forsiktig trykk, og beveg barbermaskinen sakte i sirkulære bevegelser over huden.  
    • Trim hår som er langt eller vanskelig å klippe.  
    • Gi huden tid til å komme seg mellom hver gang du barberer.
    • Når du rengjør skjærehodene, knivene og lamelltoppene, må du huske på at de er sett som passer sammen. Hvis du legger en kniv i feil barberkam, kan det ta flere uker før du får optimal barbering igjen.
    Andre nyttige koblinger

    Trenger du hjelp med produktet?

    Kontakte Philips

    Vi hjelper deg gjerne

    Kontakte Philips

    Vi hjelper deg gjerne

    Ser du etter noe annet?

    Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

    Støttehjemmeside
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.