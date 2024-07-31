Jeg kan ikke konfigurere enhetene og Philips Avent Baby Monitor+-appen
Publisert på 31. juli 2024
Hvis du ikke kan konfigurere den tilkoblede Philips Avent-babymonitoren og Philips Avent Baby Monitor+-appen, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.
Kontroller at du har valgt en SSID for et nettverk som støtter 2.4 GHz.
Kontroller om Wi-Fi-signalet er sterkt og stabilt. Hvis signalet er svakt, bør du vurdere å flytte babyenheten til et annet sted, men ikke mer enn 1,5 meter fra babyen. Du kan også tilbakestille Wi-Fi-ruteren.
Bruk en Wi-Fi-forsterker for å få et sterkere signal. Bruk samme SSID (nettverksnavnet), og bruk samme passord for ruteren og forsterkeren.
Bruk det samme Wi-Fi-nettverket for smartenheten (mobiltelefonen) og babymonitoren.
Kontroller LED-lampen på babyenheten. Hvis den blinker rødt (under parkobling av appen og babyenheten), er den angitte SSID-en eller det angitte Wi-Fi-passordet feil. Gjenta oppsettsprosessen med riktig passord.
Hvis LED-lampen på babyenheten lyser rødt, er babymonitoren koblet til Wi-Fi-ruteren, men ikke til Internett. Kontroller om du har Internett-tilgang ved hjelp av andre apper som YouTube, Facebook osv. Hvis andre apper ikke svarer, må du reparere Internett-tilgangen. Hvis du har Internett-tilgang, kan serveren være midlertidig utilgjengelig. Vent i 30 minutter, og prøv å konfigurere på nytt.
Kontroller at andre enheter ikke forstyrrer babymonitoren. Enheter som mikrobølgeovner, bærbare datamaskiner osv. kan forstyrre Wi-Fi-signalet. Prøv et annet sted, eller øk avstanden mellom slike enheter og babymonitoren.
Hold smartenheten med QR-koden på en passende avstand fra kameraet på babymonitoren. Avstanden skal være mellom 5 og 15 centimeter.
Hvis kameraet fortsatt ikke kan lese QR-koden, må du sørge for nok lys i rommet. Kontroller skjermens lysstyrke, og endre den om nødvendig.
Hvis nattmodus er aktivert, slår du den av, justerer skjermens lysstyrke og prøver på nytt.
Når babymonitoren har lest QR-koden, hører du en bekreftelseslyd, og LED-lampen på babyenheten lyser hvitt.
En hvit LED-lampe viser babyenheten som er koblet til Wi-Fi-ruteren. Babymonitoren er klar til å kobles til appen.
Hvis den lyser grønt, betyr det at den er klar til å kobles til foreldreenheten.
Kanskje det allerede er tre personer som overvåker babyen din. Appen tillater bare at tre personer/brukere ser på samtidig. Hvis du har administratorrettigheter, kan du fjerne tilgang for en av gjestene for å se selv.
Vær oppmerksom på at for den tilkoblede Philips Avent Premium-babymonitoren (SCD971, SCD973) slettes søvndataene under tilbakestillingen. Hvis du vil se dataene etter tilbakestillingen, kan du ta skjermbilder av appen på forhånd.
Følg trinnene nedenfor for å tilbakestille:
På foreldreenheten trykker du på Mode-knappen og True Talk Back-knappen samtidig i ca. 10 sekunder.
Når meldingen på skjermen ber om bekreftelse, trykker du på Fortsett.
Trykk på av/på-knappen på babyenheten i mer enn 10 sekunder. LED-lampen blinker mellom grønt og oransje. Tilbakestillingen er fullført når LED-lampen lyser grønt.
Du må oppdatere alle innstillingene, inkludert den tilkoblede Wi-Fi-ruterens SSID (nettverksnavnet), passordet og appbrukerne.
Nå kan du parkoble babymonitoren med appen igjen.
Har du fortsatt problemer med å konfigurere den tilkoblede Philips Avent-babymonitoren? Hvis ingen av disse tipsene hjelper, kan du kontakte oss.
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