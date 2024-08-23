Philips' støtte Hvordan kobler jeg Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen igjen (bare Android)?

En fastvareoppdatering er tilgjengelig for å løse et problem i operativsystemet på enkelte Android-telefoner som forhindrer tilkobling.

Følg trinnene nedenfor for å oppdatere fastvaren, og koble Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen igjen.

Trinn én Åpne Sonicare-appen, og koble til tannbørsten. Du skal få beskjed om dette på skjermen nedenfor:

Trinn to Du vil nå få opp et skjermbilde med Tilkoblingshjelp. Følg instruksjonene på skjermen (vist nedenfor).



Følg disse trinnene i Innstillinger eller på Statuslinjen på mobilenheten:



1. Slå av Wi-Fi.



2. Slå Flymodus på og deretter av.



3. La Wi-Fi- og Flymodus være av og Bluetooth være på.



Gå tilbake til appen, trykk på modusknappen på tannbørsten, og klikk påOppdater-knappen nedenfor for å koble til og starte fastvareoppdateringen. Trinn tre Du vil bli vist et skjermbilde som ligner på den nedenfor (avhengig av modellen med tannbørstehåndtak).



Klikk på Oppdater-knappen.

Trinn fire Du vil nå få opp et skjermbilde med My Handle, som sier at fastvaren oppdateres.



Merk: Hold håndtaket unna laderen, og hold deg i nærheten mens du oppdaterer. Trinn fem Du vil få melding om at Oppdateringen er fullført . Nå kan du trykke på fortsett og bruke appen.

Har du fortsatt problemer med tilkoblingen? Hvis du fortsatt har problemer med å koble Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen på Android-enheten på nytt, kan du gå til siden for reparasjon eller bytte eller på Philips-nettstedet.