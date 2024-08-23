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Hvordan kobler jeg Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen igjen (bare Android)?
En fastvareoppdatering er tilgjengelig for å løse et problem i operativsystemet på enkelte Android-telefoner som forhindrer tilkobling.
Følg trinnene nedenfor for å oppdatere fastvaren, og koble Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen igjen.
Åpne Sonicare-appen, og koble til tannbørsten. Du skal få beskjed om dette på skjermen nedenfor:
Du vil nå få opp et skjermbilde med Tilkoblingshjelp. Følg instruksjonene på skjermen (vist nedenfor).
Følg disse trinnene i Innstillinger eller på Statuslinjen på mobilenheten:
1. Slå av Wi-Fi.
2. Slå Flymodus på og deretter av.
3. La Wi-Fi- og Flymodus være av og Bluetooth være på.
Gå tilbake til appen, trykk på modusknappen på tannbørsten, og klikk påOppdater-knappen nedenfor for å koble til og starte fastvareoppdateringen.
Du vil bli vist et skjermbilde som ligner på den nedenfor (avhengig av modellen med tannbørstehåndtak).
Klikk på Oppdater-knappen.
Du vil nå få opp et skjermbilde med My Handle, som sier at fastvaren oppdateres.
Merk: Hold håndtaket unna laderen, og hold deg i nærheten mens du oppdaterer.
Du vil få melding om at Oppdateringen er fullført . Nå kan du trykke på fortsett og bruke appen.
Hvis du fortsatt har problemer med å koble Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen på Android-enheten på nytt, kan du gå til siden for reparasjon eller bytte eller på Philips-nettstedet.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›