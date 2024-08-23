Philips' støtte Hvordan kobler jeg Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen (bare Android)?

En fastvareoppdatering er tilgjengelig for å løse et problem i operativsystemet på enkelte Android-telefoner som forhindrer tilkobling.

Følg trinnene nedenfor for å oppdatere fastvaren, og koble til Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen.

Trinn én Åpne Sonicare-appen, og koble til tannbørsten. Du skal få beskjed om dette på skjermen nedenfor:

Trinn to Du vil nå få opp et skjermbilde med Tilkoblingshjelp . Følg instruksjonene på skjermen (vist nedenfor).



Følg disse trinnene i Innstillinger eller på Statuslinjen på mobilenheten:



1. Slå av Wi-Fi.



2. Slå Flymodus på og deretter av.



3. La Wi-Fi og Flymodus være av og Bluetooth være på.



Gå tilbake til appen, trykk på modusknappen på tannbørsten, og klikk påOppdater-knappen nedenfor for å koble til og starte fastvareoppdateringen. Trinn tre Du vil nå få opp et skjermbilde med My Handle, som sier at fastvaren oppdateres.



Merk: Hold håndtaket unna laderen, og hold deg i nærheten mens du oppdaterer. Trinn fire Du vil da få se en melding om Fullstendig oppdatering. Nå kan du trykke på fortsett og bruke appen.



Har du fortsatt problemer med tilkoblingen? Hvis du fortsatt har problemer med å koble Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen på Android-enheten, kan du gå til siden for reparasjon eller bytte på Philips-nettstedet.