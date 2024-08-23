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Philips' støtte

Hvordan kobler jeg Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen (bare Android)?

En fastvareoppdatering er tilgjengelig for å løse et problem i operativsystemet på enkelte Android-telefoner som forhindrer tilkobling.

Følg trinnene nedenfor for å oppdatere fastvaren, og koble til Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen. 

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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