Tilberedningstemperaturen på Philips Airfryer XXL Premium kan være for høy enten fordi apparatet er forvarmet, eller fordi det ikke ble tilstrekkelig avkjølt mellom to omganger. I så fall bør du la skuffen stå åpen i noen minutter for å kjøle ned. Etter dette lukker du skuffen og starter Smart Chef-programmet igjen.