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Philips Avent Natural- eller Natural Response-smokken min folder seg sammen

Hvis du opplever at en smokk har foldet seg sammen, eller at smokken er trukket inn i flasken, kan det hende at antikolikkventilen er blokkert eller sammenklemt. Nedenfor finner du mer informasjon og trinn du følger for å løse dette.
Men først er det viktig å vite hvilken type tåtesmokk du har: Natural eller Natural Response.
 

Philips Avent regular and collapse nipples

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71 , SCY906/11 , SCD838/13 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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