Philips' støtte Philips Avent Natural- eller Natural Response-smokken min folder seg sammen

Hvis du opplever at en smokk har foldet seg sammen, eller at smokken er trukket inn i flasken, kan det hende at antikolikkventilen er blokkert eller sammenklemt. Nedenfor finner du mer informasjon og trinn du følger for å løse dette.

Men først er det viktig å vite hvilken type tåtesmokk du har: Natural eller Natural Response.



Hvilken Philips Avent-tåtesmokk har jeg? Den nye Natural Response-smokken kan gjenkjennes på følgende funksjoner: spalte i tuppen av smokken i stedet for et hull

virvelmønster rundt «kronbladene»

grå PHILIPS AVENT-logo på flasken

Se illustrasjonen nedenfor for å sjekke om du har smokk med den originale utformingen, Natural, eller den nye, Natural Response. Se illustrasjonen nedenfor for å sjekke om du har smokk med den originale utformingen, Natural, eller den nye, Natural Response. Finn og fiks antikolikkventilen i Natural-smokken I den tidligere Natural-smokken er antikolikkventilen plassert under ett av tallene som er trykt på bunnen av smokken. Natural-smokker har tre tallindikatorer på sidene, og de nye Natural Response-smokkene har bare én.



Rengjør tåtesmokkene regelmessig for å unngå blokkering i antikolikkventilen. Hold i smokken under ventilen, og trekk godt i tuppen til du ser at ventilen åpner seg.



Hvis smokken folder seg sammen under mating, følger du trinnene nedenfor for å løse dette problemet: Trekk smokken ut av flasken ved hjelp av rene fingre eller en klype. Finn ventilen som er plassert under ett av tallene som er trykt på bunnen av smokken. Trekk smokken sideveis, og kontroller at ventilen er øverst mens du trekker smokken sideveis. Trekk godt til du ser at ventilen åpner seg. Når den er åpnet, kan du fortsette matingen. Finn og fiks antikolikkventilen i Natural Response-smokken I den nye Natural Response-smokken er antikolikkventilen plassert på motsatt side av tallet som er trykt på bunnen av smokken. Rengjør tåtesmokkene regelmessig for å unngå blokkering i antikolikkventilen. Masser ventilen forsiktig mellom de rene fingrene dine for å åpne den igjen. Ikke trekk for hardt i tuppen på smokken, for å unngå at den blir ødelagt.