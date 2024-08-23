Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke

Et tannbørstebatteri som ikke er helt ladet opp, trenger kanskje mer strøm for å få tannbørsten til å vibrere. Vi anbefaler at du lader den i minst 24 timer. For å unngå at dette skjer igjen, kan du alltids la tannbørsten stå i laderen.



Hvis du ikke har brukt tannbørsten på en måned eller mer, kan batteriet ha gått tomt. Plasser håndtaket på laderen. Batteriet lades, men det kan ta noen minutter før batteriindikatoren lyser. Vi anbefaler at du lader tannbørsten i minst 24 timer.

