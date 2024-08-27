Hvis instruksjonene nedenfor ikke hjelper, kan du kontakte oss eller klikke her for å sende inn en garantiforespørsel på nett, slik at vi kan hjelpe deg med å få en erstatningsenhet. Alle Sonicare-tannbørster og -tannspylere har 2 års garanti.
Hvis tannbørsten ikke lader, kan feilsøkingstipsene nedenfor hjelpe deg med å finne en løsning.
Vi anbefaler at du følger trinnene i rekkefølgen nedenfor. Mellom trinnene kontrollerer du om problemet er løst før du går videre til neste.
Laderne for alle Sonicare-tannbørster er forskjellige og ikke kompatible med andre Sonicare-modeller. Vi anbefaler at du bruker den originale laderen som fulgte med tannbørsten.
Merk: Hvis du befinner deg i Kina og kjøpte tannbørsten din før 1. september 2024, kan du ringe 4008 800 008 for å få hjelp.
Lader ikke tannbørsten når den er koblet til? Stikkontakten fungerer kanskje ikke. Prøv å bruke en annen stikkontakt for å lade den.
Prøv å kontrollere om ladeadapteren eller -ledningen er skadet. Hvis du oppdager skade på adapteren eller ledningen, må du slutte å bruke den umiddelbart. Kjøp en erstatning i nettbutikken vår.
Hvis du bruker ladestativ, ladepute eller ladeglass, må du sørge for at tannbørsten plasseres midt på laderen. Tannbørsten avgir to korte pip, eller batterilampen lyser, for å bekrefte at tannbørsten er plassert i laderen på riktig måte.
Kontroller at laderen ikke er plassert på en metalloverflate eller i nærheten av andre ladere, da dette kan føre til forstyrrelser under lading.
Hvis ingen av disse tipsene hjelper, kan det hende tannbørsten er skadet innvendig. Vi anbefaler at du ber om reparasjon eller erstatning av tannbørsten.
