Philips-støvsugeren har lav sugeeffekt

Hvis Philips-støvsugeren ikke suger opp smuss som forventet, kan det skyldes tilstoppet eller blokkert slange, rør eller munnstykke. I tillegg kan hår ha viklet seg inn i børsten, noe som også kan føre til en reduksjon i sugeeffekt, siden luften ikke kan strømme så enkelt gjennom enheten.

Kontroller om noen av disse delene er tilstoppet, og fjern elementene som forårsaker tilstoppingen. Siden rengjøringsinstruksjonene kan variere for de ulike modellene, må du se i brukerhåndboken for å få detaljerte instruksjoner.