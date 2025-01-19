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Philips' støtte

Philips-støvsugeren har lav sugeeffekt

Det kan være flere grunner til at sugeeffekten til Philips-støvsugeren ikke er så god som forventet. Finn ut hvordan du enkelt kan løse dette selv i artikkelen nedenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XD5122/10 , XD6122/12 , XD8122/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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