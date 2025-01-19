Philips-støvsugeren har lav sugeeffekt

Det kan være flere grunner til at sugeeffekten til Philips-støvsugeren ikke er så god som forventet. Finn ut hvordan du enkelt kan løse dette selv i artikkelen nedenfor.
Når støvposen eller beholderen til Philips-støvsugeren er full, vil sugeeffekten være lavere enn vanlig:
Hvis du har en støvsuger med poser, kan du kontrollere om støvposen er full, og i så fall alltid bytte ut støvposen med en ny. Ikke bruk en støvpose på nytt, siden porene i støvposen kan tilstoppes og dermed redusere sugeeffekten. Egnede støvposer for alle Philips-støvsugere er s-bag® støvposer FC8021 og FC8022.
Hvis du har en poseløs støvsuger, kan du kontrollere om støvbeholderen er full, og i så fall tømme den.
Hvis Philips-støvsugeren ikke suger opp smuss som forventet, kan det skyldes tilstoppet eller blokkert slange, rør eller munnstykke. I tillegg kan hår ha viklet seg inn i børsten, noe som også kan føre til en reduksjon i sugeeffekt, siden luften ikke kan strømme så enkelt gjennom enheten.
Kontroller om noen av disse delene er tilstoppet, og fjern elementene som forårsaker tilstoppingen. Siden rengjøringsinstruksjonene kan variere for de ulike modellene, må du se i brukerhåndboken for å få detaljerte instruksjoner.
Et skittent filter hindrer at luft strømmer gjennom apparatet og kan redusere sugeeffekten.
Apparatet har to filtre, et motorbeskyttelsesfilter og et utløpsfilter:
Motorbeskyttelsesfilteret kan vaskes og bør rengjøres hver fjerde til sjette uke, eller minst hver gang du skifter støvposen. Vi anbefaler å bytte ut dette filteret hvert år.
Utløpsfilteret kan ikke vaskes, og det er tilstrekkelig å bytte det ut hvert år.
Rengjøring av motorbeskyttelsesfilteret
Motorbeskyttelsesfilteret er plassert bak støvposen. Hvis du fjerner støvposeholderen med støvposen, ser du motorbeskyttelsesfilteret. Følg disse enkle trinnene for å rengjøre dette filteret:
Ta filterhuset og skumfilteret ut av apparatet (bilde A1).
Fjern det vaskbare skumfilteret fra filterhuset (bilde B2).
Skumfilteret rengjøres ved at man slår lett på det over en søppelbøtte og vasker forsiktig for å fjerne fastsittende smuss. Fokuser på områder med mye smuss, men unngå sterk skrubbing for ikke å skade filterfibrene. Skyll filteret under rennende vann til vannet er klart (bilde A3).
Vent 24 timer til skumfilteret er helt tørt (bilde A4).
Sett sammen delene igjen (bilder A5 og A6).
Skifte utløpsfilteret:
Utløpsfilteret er plassert på baksiden av (eller noen ganger nederst på) støvsugeren, bak et avtakbart gitter. Dette filteret skal ikke vaskes eller rengjøres. For optimal ytelse anbefaler vi på det sterkeste å skifte utløpsfilteret hvert år (bilde B).
Hvis du har en poseløs Philips-støvsuger, leveres apparatet med en støvbeholder. Kontroller at lokket på apparatet er riktig satt på, som vist på bildet nedenfor.
Noen Philips-støvsugere leveres med effektinnstilling for innsuging.
Denne sugeeffektinnstillingen har ikoner som ligner på de som vises på bildet nedenfor. Du kan vanligvis finne den på fjernkontrollen, håndtaket eller selve støvsugeren. Hvis apparatet har en slik innstilling, må du kontrollere om den er satt til ønsket sugeeffekt. Du kan øke nivået hvis det ikke er tilfellet.
Hvis løsningene ovenfor ikke løste problemet, kan du ta apparatet med til et Philips-servicesenter eller kontakte oss for å få mer hjelp på http://www.philips.com/support.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:XD5122/10 , XD6122/12 , XD8122/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›