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Philips' støtte

Min Philips trådløse støvsuger går raskt tom for batteri

Hvis den trådløse støvsugeren fra Philips går tom for batteri for raskt, finner du modellen på røret på apparatet og leser artikkelen nedenfor for mulige årsaker og løsninger.
 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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