Min Philips trådløse støvsuger går raskt tom for batteri
Hvis den trådløse støvsugeren fra Philips går tom for batteri for raskt, finner du modellen på røret på apparatet og leser artikkelen nedenfor for mulige årsaker og løsninger.
Støvsugeren leveres med forskjellige strøminnstillinger avhengig av modell. En høyere innstilling bruker mer batteri enn en lavere innstilling. Videre kan typen gulv og konfigurasjon av støvsugeren påvirke kjøretiden. Hvis du for eksempel bare bruker den håndholdte enheten, vil batteriet være mer energieffektivt enn når hele røret og munnstykket er koblet til den håndholdte enheten.
Nedenfor finner du de anbefalte innstillingene for daglig bruk for hver modell.
Den høyeste innstillingen på den batteridrevne trådløse enheten i Philips 8000-serien er Turbo, og den har svært høy sugeeffekt. Basert på dette bruker Turbo opp batteriet svært raskt. Denne innstillingen er ment å brukes til å rengjøre svært skitne områder. For regelmessige mengder støv kan din trådløse støvsuger fra Philips i 8000-serien bruke innstillingen Eco eller Normal. Se nedenfor for noen av de vanligste oppsettene og deres kjøretid, avhengig av strøminnstillingen som brukes.
Bruk hele den håndholdte enheten (håndholdt enhet, rør og munnstykke) med gulvtypegjenkjenning PÅ. Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 1):
Eco (kjøretid 29–50 minutter).
Normal (kjøretid 19–28 minutter).
Turbo (kjøretid 13–20 minutter).
Bruk hele den håndholdte enheten (håndholdt, rør og munnstykke) med gulvtypegjenkjenning AV. Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 2):
Eco (kjøretid 29–43 minutter).
Normal (kjøretid 19–26 minutter).
Turbo (kjøretid 13–17 minutter).
Bruk kun den håndholdte enheten eller den håndholdte enheten, røret og støvsuger- og moppmunnstykket, eller den håndholdte enheten og tilbehøret (fugeverktøy, myk børste, kombinasjonsverktøy, møbelmunnstykke). Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 3):
Eco (kjøretid 72–80 minutter).
Normal (kjøretid 32–35 minutter).
Turbo (kjøretid 26–30 minutter).
Bruk den håndholdte enheten og MiniTurbo-børsten. Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 4):
Eco (kjøretid 53–58 minutter).
Normal (kjøretid 27–30 minutter).
Turbo (kjøretid 17–19 minutter).
Merknader:
Du kan se videoen for instruksjoner om hvordan du slår gulvtypegjenkjenning av og på.
Kjøretiden avhenger av gulvtypen, et hardt laminatgulv gir for eksempel vanligvis lengre kjøretid enn et teppe med høy luv.
Kjøretidene måles med 100 % lading, nytt batteri og apparat. Batterikapasiteten reduseres over tid og med bruk.
Våre LED-er er svært energieffektive, og det å slå dem av har minimal effekt på kjøretiden.
De nevnte kjøretidene gjelder bare for fast driftsmodus under rengjøring.
Den høyeste innstillingen på Philips SpeedPro Max-støvsugeren er Turbo, og den har en svært høy sugeeffekt. Basert på dette bruker Turbo opp batteriet svært raskt. Denne innstillingen er ment å brukes til å rengjøre svært skitne områder. For vanlige støvmengder kan Philips SpeedPro Max brukes på innstillingen 1 eller 2.
Den høyeste innstillingen på den batteridrevne trådløse enheten i Philips 7000-serien er Turbo, og den har svært høy sugeeffekt. Basert på dette bruker Turbo opp batteriet svært raskt. Denne innstillingen er ment å brukes til å rengjøre svært skitne områder. For regelmessige mengder støv kan din trådløse støvsuger fra Philips i 7000-serien bruke innstillingen Eco eller Normal. Se nedenfor for noen av de vanligste oppsettene og kjøretidene, avhengig av strøminnstillingen som brukes.
Bruk hele den håndholdte enheten (håndholdt enhet, rør og munnstykke) eller hele den håndholdte enheten (håndholdt, rør og munnstykke) og vannbeholderen, med gulvtypegjenkjenning «PÅ». Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 1):
Eco (kjøretid 29–50 minutter).
Normal (kjøretid 19–28 minutter).
Turbo (kjøretid 13–20 minutter).
Bruk hele den håndholdte enheten (håndholdt enhet, rør og munnstykke) eller hele den håndholdte enheten (håndholdt enhet, rør og munnstykke) og vannbeholderen, med gulvtypegjenkjenning «AV». Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 2):
Eco (kjøretid 29–43 minutter).
Normal (kjøretid 19–26 minutter).
Turbo (kjøretid 13–17 minutter).
Bruk kun den håndholdte enheten eller den håndholdte enheten, røret og støvsuger- og moppmunnstykket, eller den håndholdte enheten og tilbehøret (fugeverktøy, myk børste, kombinasjonsverktøy, møbelmunnstykke). Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 3):
Eco (kjøretid 72–80 minutter).
Normal (kjøretid 32–35 minutter).
Turbo (kjøretid 26–30 minutter).
Bruk den håndholdte enheten og MiniTurbo-børsten. Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 4):
Eco (kjøretid 53–58 minutter).
Normal (kjøretid 27–30 minutter).
Turbo (kjøretid 17–19 minutter).
Merknader:
Du kan se videoen for instruksjoner om hvordan du slår gulvtypegjenkjenning av og på.
Kjøretiden avhenger av gulvtypen, et hardt laminatgulv gir for eksempel vanligvis lengre kjøretid enn et teppe med høy luv.
Kjøretidene måles med 100 % lading, nytt batteri og apparat. Batterikapasiteten reduseres over tid og med bruk.
Våre LED-er er svært energieffektive, og det å slå dem av har minimal effekt på kjøretiden.
De nevnte kjøretidene gjelder bare for fast driftsmodus under rengjøring.
Den høyeste innstillingen på Philips SpeedPro Max-støvsugeren er Turbo, og den har en svært høy sugeeffekt. Basert på dette bruker Turbo opp batteriet svært raskt. Denne innstillingen er ment å brukes til å rengjøre svært skitne områder. For vanlige støvmengder kan Philips SpeedPro Max brukes på innstillingen 1 eller 2.
Den høyeste innstillingen på den batteridrevne trådløse enheten i Philips 5000-serien er Turbo, og den har svært høy sugeeffekt. Basert på dette bruker Turbo (C) opp batteriet svært raskt. Denne innstillingen er ment å brukes til å rengjøre svært skitne områder. For regelmessige mengder støv kan din Philips trådløse støvsuger i 5000-serien bruke innstillingen Eco (A) eller Normal (B). Se nedenfor for noen av de vanligste oppsettene og kjøretidene, avhengig av strøminnstillingen som brukes.
Bruk hele den håndholdte enheten (håndholdt enhet, rør og munnstykke) eller hele den håndholdte enheten (håndholdt, rør og munnstykke) og vannbeholderen. Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 1):
Eco (kjøretid 44–50 minutter).
Normal (kjøretid 23–26 minutter).
Turbo (kjøretid 10–12 minutter).
Bruk bare den håndholdte enheten eller den håndholdte enheten og tilbehøret (fugemunnstykke eller kombinasjonsverktøy). Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 2):
Eco (kjøretid 60–64 minutter).
Normal (kjøretid 27–30 minutter).
Turbo (kjøretid 14–16 minutter).
Bruk den håndholdte enheten og MiniTurbo-børsten. Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 3):
Eco (kjøretid 45–52 minutter).
Normal (kjøretid 24–27 minutter).
Turbo (kjøretid 10–14 minutter).
Merknader:
Du kan se videoen for instruksjoner om hvordan du slår gulvtypegjenkjenning av og på.
Kjøretiden avhenger av gulvtypen, et hardt laminatgulv gir for eksempel vanligvis lengre kjøretid enn et teppe med høy luv.
Kjøretidene måles med 100 % lading, nytt batteri og apparat. Batterikapasiteten reduseres over tid og med bruk.
Våre LED-er er svært energieffektive, og det å slå dem av har minimal effekt på kjøretiden.
De nevnte kjøretidene gjelder bare for fast driftsmodus under rengjøring.
Philips SpeedPro-støvsugeren har to innstillinger for sugeeffekt: «1» og «2». Den anbefalte innstillingen for normal daglig bruk er 1. Den høyeste innstillingen er 2, og denne har høyere sugeeffekt. Innstillingen (2) er ment å brukes til å rengjøre svært skitne områder. Batteriet forbrukes svært raskt i 2-innstillingen, så for vanlige mengder støv bør støvsugerens innstilling 1 brukes.
Den høyeste innstillingen på den batteridrevne Philips 3000- eller 2000-serien er Turbo, og den har høy sugeeffekt. Basert på dette bruker Turbo opp batteriet svært raskt. Denne innstillingen er ment å brukes til å rengjøre svært skitne områder. For regelmessige mengder støv kan din Philips trådløse støvsuger i 3000- og 2000-serien bruke innstillingen Eco. Se nedenfor for noen av de vanligste oppsettene og kjøretidene, avhengig av strøminnstillingen som brukes.
3000-serien bruker hele den håndholdte enheten (håndholdt enhet, rør og munnstykke) eller hele den håndholdte enheten (håndholdt enhet, rør og munnstykke og vannbeholderen (CX31xx). Her er kjøretidene til de to strøminnstillingene (se bilde 1):
Eco (kjøretid 40–46 minutter).
Turbo (kjøretid 9–16 minutter).
Bruk kun den håndholdte enheten eller den håndholdte enheten og tilbehøret (fugemunnstykket eller kombinasjonsverktøyet XC3133). Her er kjøretidene til de to strøminnstillingene (se bilde 2):
Eco (kjøretid 60–74 minutter).
Turbo (kjøretid 14–17 minutter).
2000-serien bruker bare den håndholdte enheten. Her er kjøretidene til de to strøminnstillingene (se bilde 3):
Eco (kjøretid 25–35 minutter).
Turbo (kjøretid 9–16 minutter).
Bruk hele den håndholdte enheten (håndholdt enhet, rør og munnstykke). Her er kjøretidene til de to strøminnstillingene (se bilde 4):
Eco (kjøretid 39–44 minutter).
Turbo (kjøretid 10–19 minutter).
Merknader:
Du kan se videoen for instruksjoner om hvordan du slår gulvtypegjenkjenning av og på.
Kjøretiden avhenger av gulvtypen, et hardt laminatgulv gir for eksempel vanligvis lengre kjøretid enn et teppe med høy luv.
Kjøretidene måles med 100 % lading, nytt batteri og apparat. Batterikapasiteten reduseres over tid og med bruk.
Våre LED-er er svært energieffektive, og det å slå dem av har minimal effekt på kjøretiden.
De nevnte kjøretidene gjelder bare for fast driftsmodus under rengjøring.
Hvis du har en SpeedPro- eller SpeedPro Max-støvsuger, kan du bytte batteriet hos et Philips-servicesenter eller via vår kundeservice. Kontakt oss for mer hjelp via www.philips.com/support.
Hvis du har en trådløs støvsuger i seriene 8000, 7000 eller 3000 (der teksten SpeedPro eller SpeedPro Max ikke står på røret), kan du fjerne det oppladbare batteriet fra apparatet selv og kjøpe et nytt fra nettstedet vårt ved å søke i søkevinduet etter XV1797 for 8000- og 7000-serien eller XV1633/01 for 3000-serien. For trådløse støvsugere i 2000-serien er det ikke mulig å kjøpe et nytt batteri på Internett. Du kan få mer hjelp ved å ta kontakt med oss viawww.philips.com/support.
Før du tar ut batteriet, må du kontrollere at apparatet er koblet fra stikkontakten, og at batteriet er tomt. Ta alle nødvendige sikkerhetsregler når du kaster batterier.
Følg instruksjonene nedenfor når du skal ta ut det oppladbare batteriet:
Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til motoren stopper.
Trykk på opplåsingsknappen, og trekk batteriet ut av apparatet.