Min Philips trådløse støvsuger går raskt tom for batteri

Den høyeste innstillingen på den batteridrevne trådløse enheten i Philips 8000-serien er Turbo, og den har svært høy sugeeffekt. Basert på dette bruker Turbo opp batteriet svært raskt. Denne innstillingen er ment å brukes til å rengjøre svært skitne områder. For regelmessige mengder støv kan din trådløse støvsuger fra Philips i 8000-serien bruke innstillingen Eco eller Normal. Se nedenfor for noen av de vanligste oppsettene og deres kjøretid, avhengig av strøminnstillingen som brukes.



Bruk hele den håndholdte enheten (håndholdt enhet, rør og munnstykke) med gulvtypegjenkjenning PÅ.

Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 1):

Eco (kjøretid 29–50 minutter).

Normal (kjøretid 19–28 minutter).

Turbo (kjøretid 13–20 minutter).

Bruk hele den håndholdte enheten (håndholdt, rør og munnstykke) med gulvtypegjenkjenning AV.

Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 2):

Eco (kjøretid 29–43 minutter).

Normal (kjøretid 19–26 minutter).

Turbo (kjøretid 13–17 minutter).

Bruk kun den håndholdte enheten eller den håndholdte enheten, røret og støvsuger- og moppmunnstykket, eller den håndholdte enheten og tilbehøret (fugeverktøy, myk børste, kombinasjonsverktøy, møbelmunnstykke).

Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 3):

Eco (kjøretid 72–80 minutter).

Normal (kjøretid 32–35 minutter).

Turbo (kjøretid 26–30 minutter).

Bruk den håndholdte enheten og MiniTurbo-børsten.

Her er kjøretidene til de tre strøminnstillingene (se bilde 4):

Eco (kjøretid 53–58 minutter).

Normal (kjøretid 27–30 minutter).

Turbo (kjøretid 17–19 minutter).

Merknader :