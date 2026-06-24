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Philips' støtte

Philips Avent-termometeret har en prikk på skjermen

Prikken på skjermen til Philips Avent-termometeret viser at batterinivået er lavt. Sørg for at du bytter batteri så snart du ser dette symbolet, slik at termometeret måler så nøyaktig som mulig. Finn ut hvordan du bytter batteriet på egenhånd.

Avent Thermometer battery indicator

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCH400/00 , SCH400/30 .

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