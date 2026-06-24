Philips' støtte Philips Avent-termometeret har en prikk på skjermen

Prikken på skjermen til Philips Avent-termometeret viser at batterinivået er lavt. Sørg for at du bytter batteri så snart du ser dette symbolet, slik at termometeret måler så nøyaktig som mulig. Finn ut hvordan du bytter batteriet på egenhånd.

Batterinivået i Philips Avent-termometeret er lavt Bytt batteriet så snart du ser batteriindikatoren for å sikre at termometeret måler nøyaktig. Instruksjoner om hvordan du bytter batteriet Klem forsiktig på siden av lokket for å fjerne det. Ta batteriet forsiktig ut av brettet. Merk: Ikke trekk ut batteribrettet (A) mer enn 1 cm, da dette kan føre til at sensoren blir ødelagt. Du må trekke det ut litt for å komme til batteriet. Sett inn det nye batteriet Sett dekselet tilbake på termometeret. MERK: Batterier inneholder farlige materialer. Sørg for at du har kastet brukte batterier på riktig måte.