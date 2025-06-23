    Slik rengjør du Philips Sonicare-tannbørsten

    Publisert på 23. juni 2025

    Regelmessig rengjøring av tannbørsten og børstehoder forbedrer levetiden og ytelsen. Rengjør tannbørsten etter bruk ved å skylle børstehodet og busten. Tørk av håndtaket med en fuktig klut.

    Du kan rense tannbørstehodet daglig ved hjelp av UV-renseren for Philips Sonicare-børstehoder, som fjerner 99 % av alle bakterier fra børstehodene. 

    Vi anbefaler at du utfører en grundig ukentlig rengjøringsøkt. Bare følg trinnene nedenfor:
     

    1. Ta av børstehodet.
    2. Skyll bunnen på børstehodet i varmt vann.
    3. Skyll metallstangen i varmt vann.
    4. Tørk av hele håndtaket med en klut, og sørg for å tørke rundt toppforseglingen (rundt metallskaftet), knappene på håndtaket og undersiden av tannbørsten. 
    5. Tørk hele overflaten til håndtaket med en våt klut. 


    Ikke rengjør tannbørsten eller tilbehøret i oppvaskmaskinen. Unngå å bruke skarpe gjenstander på gummipakningen og -knappene da det kan skade dem.
     

