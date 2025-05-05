Hvordan kobler jeg tannbørsten til Sonicare-appen?
Publisert på 05 May 2025
Når du skal koble Bluetooth Philips Sonicare-tannbørsten til Sonicare-appen, må du kontrollere at tannbørsten og telefonen er sammenkoblet via Bluetooth. Hvis du bruker appen for første gang, må du sammenkoble tannbørsten. Følg instruksjonene i appen.
Når tannbørsten er sammenkoblet med appen, kobles den til og synkroniseres når den slås på. Telefonen må være i nærheten med Bluetooth aktivert og appen åpen.
Informasjonen ovenfor gjelder også for Sonicare for Kids-appen. Se videoen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.
Play Pause
