Hvordan tar jeg av og på et tilbehør til Philips Groomer?
Publisert på 23. februar 2023
Philips Groomer, Hårklipper og Skjeggtrimmer leveres med mye forskjellig tilbehør. Finn ut hvordan du bytter ut og bruker disse tilbehørene.
Klippeelementet er hoveddelen i Philips Groomer. Den har korte, skarpe kanter og brukes til å gi deg en rask og ren trimming.
Hvis du vil ta av klippeenheten fra groomeren din, må du undersøke om det finnes en utløserknapp på groomeren. Hvis det gjør det, trykker du på knappen for å ta av enheten.
Hvis groomeren ikke har noen utløserknapp, setter du en finger under tennene på klippeenheten og drar den oppover for å ta den av. Når du skal feste klippeelementet igjen, må du kontrollere at det er riktig justert, og sette den nederste delen inn i hoveddelen til trimmeren. Deretter skyver du delen med tennene sakte forover til du hører et klikk. Ikke bruk makt på tilbehøret, for det kan skade enheten.
Hvis du har problemer med å feste den, må du sjekke om det sitter noe fast i kroppen, og rengjøre den med en liten børste eller en bomullsdott.
Noen klippeenheter har lange ben på siden. Hvis du vil ta av denne typen tilbehør, holder du i det på begge sider og trekker det av apparatet. Sett det på plass igjen ved å skyve det tilbake i sporet til du hører et klikk.
Når du skal ta kammen av klippeelementet, må du trekke den bakre delen forsiktig av enheten og skyve den av klippeelementet. Ikke trykk eller dra i tennene. For å feste en kam (uansett type) på et klippeelement må du justere og skyve den fremre delen av kammen, altså kammens tenner, på tennene på klippeelementet. Trykk deretter ned baksiden eller midten av beskyttelsen med fingrene eller håndflaten.
Videoen under viser hvordan du bruker den nyeste Philips Prestige-skjeggtrimmeren med de unike innebygde kammene og kammene som kan klikkes på. Husk at funksjonene på barbermaskinen varierer avhengig av modell.
Som en kam som klikkes på plass, skyver du den fremre delen av kammen, altså kammens tenner, inn på tennene på klippeelementet. Trykk tappen nederst på kammen nedover til den klikker på plass. Når kammen er satt på, kan du angi ønsket lengde for trimming. Hvert tall på hjulet representerer den gjenværende hårlengden i millimeter etter trimming av skjegg eller hår.
Du tar kammen av klippeelementet ved å skyve kammen forsiktig opp fra enheten og skyve den av klippeelementet.
Trimmekammene kan settes på toppen av klippeenheten på Philips-groomeren. Disse kan brukes til å klippe håret på hodet eller trimme skjegget til en viss lengde.
Det er enkelt å ta av disse kammene. Bare dra dem av groomeren. For å feste kammen forsiktig, skyver du den ned over klippeelementet, slik at bena passer inn i de angitte sporene på siden.
Philips Kids Hårklipper har en annen måte å bytte trimmekammen på. Du må skyve kammen bakover fra den ene siden til den løsner.
Når du skal feste denne kammen, må du passe på at siden med ønsket hårlengde peker oppover. Begynn med å montere siden av kammen på klipperen. Deretter skyver du også den andre siden inn, og trykker til du hører et klikk.
Noen Philips groomere leveres med barberfolie, som kan brukes til å barbere kroppshår på en behagelig måte. Før du bruker et Philips-produkt med skjærefolie, er det lurt å kontrollere enheten visuelt for å sikre at skjærefolien fremdeles er intakt.
Når du skal fjerne skjærefolien, trekker du den av skjærehodet. Vær forsiktig når du holder barberfolien i kantene, for den midtre delen kan være svært skarp. Fest barberfolien på igjen ved å feste den på skjærehodet til du hører et klikk.
For å redusere slitasjen på folien må du oppbevare produktet på en sikker måte og beskytte folien mot utvendig trykk eller støt ved å sette på et deksel eller en kam. Erstatt folien umiddelbart hvis den er skadet, enten fra nettbutikken eller fra nærmeste forbrukerstøtte.
Philips Body Groomer leveres med en kam som er spesialutformet for å brukes på kroppen. For å ta kammen av apparatet, trekker du den forsiktig av den bakre delen av apparatet og tar den så av skjæreenheten eller skyver den av oppover.
Sett på denne kammen ved å feste den til barberfolien.
Husk at tilbehøret kan variere avhengig av hvilken modell av trimmeren eller hårklipperen du har. Se alltid i brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner, eller kontakt oss.
Philips MultiGroomers som leveres med nesetrimmertilbehør som enkelt kan tas av og settes på.
Når du skal ta av nesetrimmertilbehøret, plasserer du fingeren på baksiden av tilbehøret og skyver det oppover fra håndtaket. Trimmere eller tilbehør som har en løs ut-logo, viser hvor du skal skyve for å fjerne tilbehøret.
Når du skal feste nesetrimmertilbehøret, setter du tappen på tilbehøret inn i styresporet foran og skyver baksiden av tilbehøret inn på produktet (du skal høre et klikk).
Philips nesetrimmere leveres med en nesetrimmer, og noen ganger også et detaljtrimmerhode som enkelt kan fjernes og festes.
For å ta av nesetrimmeren eller detaljtrimmerhodet tar du godt tak i håndtaket, holder tilbehøret og vrir det mot klokken til trekantindikatorene ^ på håndtaket og hodet er på linje. Deretter trekker du enkelt tilbehøret av.
Når du skal feste nesetrimmeren eller trimmehodet, plasserer du den på håndtaket og justerer begge trekantindikatorene ^. Vri den deretter med klokken til trekantindikatoren ^ og linjeindikatoren | på håndtaket og tilbehøret er på linje – da er tilbehøret festet.
Avhengig av modellen kan Philips-nesetrimmere også leveres med øyenbryn- og detalj-kammer. Kammene kommer i følgende lengder og utforminger:
Øyenbrynkammer Øyenbrynkam S = gjenværende hårlengde på 3 mm Øyenbrynkam L = gjenværende hårlengde på 5 mm
Skyv øyenbrynkammen på nesetrimmehodet (bilde 1). Kontroller at kammen glir inn i sporene på begge sider av hodet.
Detaljkammer Detaljkam M = gjenværende hårlengde på 3 mm Detaljkam L = gjenværende hårlengde på 5 mm
Skyv den avtakbare kammen for detaljer inn på forsiden av trimmerhodet for detaljer, og skyv baksiden ned til du hører et klikk (bilde 2).
