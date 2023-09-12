Den trådløse støvsugeren fra Philips lager en uvanlig lyd
Hvis den trådløse støvsugeren fra Philips lager en uvanlig lyd, kan du lese artikkelen nedenfor for å finne mulige årsaker og løsninger.
Kontroller om det er en gjenstand som sitter fast i munnstykket, røret eller slangen på den trådløse støvsugeren fra Philips. Luftstrømmen kan delvis blokkeres av en gjenstand som sitter fast i en av disse delene på apparatet. Hvis dette er tilfellet, må du ta ut gjenstanden før du fortsetter støvsugingen.
Når du bruker et annet tilbehør enn det vanlige, kan det hende at den trådløse støvsugeren fra Philips avgir en annen lyd. Kontroller at støvsugeren høres normal ut igjen når du slutter å bruke det aktuelle tilbehøret. I så fall er det normalt, og du trenger ikke å bekymre deg for lyden.
Hvis motor- eller utløpsfilteret på den trådløse støvsugeren fra Philips er tilstoppet, kan det avgi en uvanlig lyd. Du kan løse dette problemet ved å rengjøre filteret på støvsugeren.
En annen grunn til at støvsugeren kan avgi en uvanlig lyd, er at filteret er forskjøvet. I så fall setter du filtrene på plass i støvsugeren.
Du finner spesifikke instruksjoner om hvordan du plasserer og rengjør filteret i brukerhåndboken, som du finner i støttedelen på produktsiden for støvsugeren på Internett.
Hvis støvbeholderen på den trådløse støvsugeren fra Philips er full, kan det føre til at apparatet avgir en uvanlig lyd. Tøm og rengjør støvbeholderen for å løse dette. Hvis du vil ha spesifikke instruksjoner om hvordan du rengjør støvbeholderen, kan du se i brukerhåndboken, som du finner i støttedelen på produktsiden for støvsugeren på Internett.
Informasjonen nedenfor gjelder bare de trådløse støvsugere i 7000- og 8000-serien (Aqua).
Trådløse støvsugere i 8000- eller 7000-serien er utstyrt med gjenkjenning av gulvtype. Apparatet registrerer automatisk gulvtype og optimaliserer rengjøring for best mulig ytelse. Denne funksjonen kan føre til at lyden støvsugeren avgir, endrer seg under bruk. Du trenger ikke å gjøre noe, men hvis du foretrekker å rengjøre med en fast effekt som du velger, må du slå av denne smarte funksjonen i menyen på apparatet.
Se videoen nedenfor (0.34–1.02) med instruksjoner om hvordan man slår funksjonen av eller på.
Hvis situasjonene ovenfor ikke gjelder for ditt tilfelle, kan det være at motoren i Philips-støvsugeren er skadet. Ta i så fall kontakt med oss for å få mer hjelp på www.philips.com/support.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC2011/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›