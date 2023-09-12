Den trådløse støvsugeren fra Philips lager en uvanlig lyd

Informasjonen nedenfor gjelder bare de trådløse støvsugere i 7000- og 8000-serien (Aqua).



Trådløse støvsugere i 8000- eller 7000-serien er utstyrt med gjenkjenning av gulvtype. Apparatet registrerer automatisk gulvtype og optimaliserer rengjøring for best mulig ytelse. Denne funksjonen kan føre til at lyden støvsugeren avgir, endrer seg under bruk. Du trenger ikke å gjøre noe, men hvis du foretrekker å rengjøre med en fast effekt som du velger, må du slå av denne smarte funksjonen i menyen på apparatet.



Se videoen nedenfor (0.34–1.02) med instruksjoner om hvordan man slår funksjonen av eller på.