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Philips' støtte

Den trådløse støvsugeren fra Philips lager en uvanlig lyd

Hvis den trådløse støvsugeren fra Philips lager en uvanlig lyd, kan du lese artikkelen nedenfor for å finne mulige årsaker og løsninger.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC2011/01 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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