Jeg får elektriske støt når jeg bruker Philips-støvsugeren

For å redusere ulempene med statisk elektrisitet anbefaler vi at du lader ut Philips-støvsugeren ved å holde røret ofte mot andre metallgjenstander i rommet (f.eks. bordben eller stolben, radiatorer osv.).

Støv og skitt som støvsuges opp, er statisk. I så fall må du tømme støvbeholderen eller støvposen og rengjøre filteret i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.