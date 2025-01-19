Jeg får elektriske støt når jeg bruker Philips-støvsugeren
Hvis du får støt fra statisk elektrisitet når du bruker Philips-støvsugeren, er det ingen grunn til bekymring. Finn ut hva som kan være årsaken og hvordan du kan forhindre det nedenfor.
Under støvsuging, spesielt i rom med lav luftfuktighet, bygger Philips-støvsugeren opp statisk elektrisitet. Som et resultat kan du få elektriske støt når du berører røret eller andre ståldeler på apparatet. Disse støtene er ikke skadelige for deg og skader ikke apparatet.
For å redusere ulempene med statisk elektrisitet anbefaler vi at du lader ut Philips-støvsugeren ved å holde røret ofte mot andre metallgjenstander i rommet (f.eks. bordben eller stolben, radiatorer osv.).
Støv og skitt som støvsuges opp, er statisk. I så fall må du tømme støvbeholderen eller støvposen og rengjøre filteret i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
Merk: Vi anbefaler at du øker luftfuktigheten i rommet ditt. Du kan kontakte oss for å få mer hjelp hvis den ovennevnte løsningen ikke bidro til å løse problemet.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:FC8242/09R1 , FC6826/01R1 , XC3031/01R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›