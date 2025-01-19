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Philips' støtte

Jeg får elektriske støt når jeg bruker Philips-støvsugeren

Hvis du får støt fra statisk elektrisitet når du bruker Philips-støvsugeren, er det ingen grunn til bekymring. Finn ut hva som kan være årsaken og hvordan du kan forhindre det nedenfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: FC8242/09R1 , FC6826/01R1 , XC3031/01R1 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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