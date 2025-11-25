0

    Sugenivået på den elektriske brystpumpen fra Philips Avent er for lavt

    Publisert på 25. november 2025

    Se nedenfor for tips om hvordan du kan løse de vanligste problemene med sugestyrke på Philips Avent elektriske brystpumper.

    Kontroller ventilene (de skal være helt lukket) og membranene etter skade, som sprekker, hull eller rifter. Pass på at delene er rene og passer godt sammen. Hvis ventilene eller membranene er skadet, skift dem ut.

    Sjekk også brystputer eller -skjold for skade.

    Skift alle slitte eller skadde deler.

    Demonter, rengjør og desinfiser alle pumpedelene som kommer i kontakt med brystet og brystmelken før du bruker brystpumpen for første gang og etter hver bruk.

    Vær forsiktig når du fjerner og rengjør ventilen. Blir den ødelagt, vil ikke brystpumpen fungere som den skal. For å rengjøre ventilen, gni den forsiktig mellom fingrene i varmt vann med en liten mengde oppvaskmiddel. Ikke stikk gjenstander inn i ventilen, da dette kan føre til skade.

    Du kan også kontrollere monteringen av pumpen. Sørg for at alle delene er godt tilkoblet og forseglet. Løse eller uriktig installerte deler senker sugenivået. Montering av pumpen rett etter desinfeksjon mens den fortsatt er fuktig, kan forbedre sugenivået.

    Hvis du eier flere Philips Avent-brystpumpeprodukter, må du passe på at du ikke blander sammen delene, og at du ikke bruker deler fra andre merker.

    Hvis du vil ha mer informasjon om riktig pumpemontering, kan du gå til philips.com/support-siden for produktet og søke etter «Hvordan montere» eller se i den elektroniske brukerhåndboken.

    Det kan være at sugenivået er for lavt. Prøv å justere den ved bruk av knappene på motorenheten. 

    Bruk et nivå som ikke forårsaker smerte eller ubehag, slik at du kan pumpe ut melk på en komfortabel og effektiv måte.

    Prøv å varme opp brystet med et varmt håndkle og massere før pumping, for derved å stimulere areola slik at brystet er helt avblokkert og klart for utpumping.

    I tillegg skal man ikke hoppe over bruken av pumpens stimuleringsmodus i begynnelsen av pumpeøktene.

    Riktig stimulering av brystvortene før utpumping forbedrer pumpens passform og stimulerer til effektiv melkeproduksjon.

    Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan riktig stimulering hjelper melkeproduksjonen, kan du søke etter artikkelen «Kan jeg pumpe mer melk ved bruk av et høyere sugenivå?» på dette nettstedet eller rådføre deg med helsepersonell.

    Hvis du trenger å kjøpe reservedeler og tilbehør eller trenger hjelp rundt riktig bruk av og slitasje på pumpen, kan du gå til philips.com/support, kontakte Philips' kundestøtte der du bor, eller be helsepersonell om hjelp.

    Sjekk om brystskjoldene dine passer ordentlig. Hvis du ikke får ut melk under pumping, kan dette skyldes dårlig passform eller feil bruk av dem.

    Søk etter artikkelen «Hvordan velger jeg riktig størrelse på brystskjold/-innlegg?» på dette nettstedet for mer informasjon om passform og størrelse.

    Andre nyttige koblinger

    Ser du etter noe annet?

    Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

    Støttehjemmeside
