Demonter, rengjør og desinfiser alle pumpedelene som kommer i kontakt med brystet og brystmelken før du bruker brystpumpen for første gang og etter hver bruk.

Vær forsiktig når du fjerner og rengjør ventilen. Blir den ødelagt, vil ikke brystpumpen fungere som den skal. For å rengjøre ventilen, gni den forsiktig mellom fingrene i varmt vann med en liten mengde oppvaskmiddel. Ikke stikk gjenstander inn i ventilen, da dette kan føre til skade.

Du kan også kontrollere monteringen av pumpen. Sørg for at alle delene er godt tilkoblet og forseglet. Løse eller uriktig installerte deler senker sugenivået. Montering av pumpen rett etter desinfeksjon mens den fortsatt er fuktig, kan forbedre sugenivået.

Hvis du eier flere Philips Avent-brystpumpeprodukter, må du passe på at du ikke blander sammen delene, og at du ikke bruker deler fra andre merker.

Hvis du vil ha mer informasjon om riktig pumpemontering, kan du gå til philips.com/support-siden for produktet og søke etter «Hvordan montere» eller se i den elektroniske brukerhåndboken.