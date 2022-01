SENSEO®-maskinen lager mer støy enn den vanligvis gjør

For alle SENSEO®-maskiner: Se del A

For SENSEO® Switch: Se del B

Det er vanlig at SENSEO®-kaffemaskinen lager en summelyd under traktingen. Vibrerer eller lager SENSEO®-kaffemaskinen din mer lyd enn til vanlig? Bruk disse løsningene for å prøve å løse problemet selv.