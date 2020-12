Velg mellom to tilbehør som klikkes av og på, for å få stilen du er ute etter

Bare klikk et tilbehør på håndtaket for å gjøre det om til en barbermaskinen eller et kroppspleiesystem. Klikk det av igjen når du er ferdig. Velg barbermaskinen hvis du vil ha et glatt ansikt. Vil du fjerne kroppshår? Bruk tilbehøret til kroppspleiesystemet. Ett verktøy, alle stiler.