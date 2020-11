Utviklet for eksepsjonell ytelse

Fidelio X3-hodetelefonene fra Philips har øredeksler med dobbelt stofflag, som reduserer resonans og vibrasjon. Neodymdriverne er konstruert for å vippe 15 grader, slik at de passer den naturlige geometrien i øret for optimal nøyaktighet ved høye frekvenser. Resultatet: feilfri ytelse med utsøkte detaljer.