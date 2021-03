Støtte for fleksibel plassering på et bord

Klokken har en integrert støtte som gjør den fleksibel å bruke. Når klokken plasseres på et bord, heller den litt slik at den står stødig og gir best visningsvinkel. Du kan enkelt vippe ut støtten med fingeren. Gummierte føtter sørger for at klokken står stabilt og ikke flytter på seg. Støtten kan foldes tilbake på plass og ligge tett inntil baksiden på enheten, slik at du enkelt kan legge klokken under puten.