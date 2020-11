Berøringskontroll. Sveip og trykk på for enkel kontroll

Juster volumet ved dra opp eller ned på øretelefonkabinettets berøringskontrollpanel. Du kan aktivere eller deaktivere aktiv støyreduksjon med et enkelt trykk. Du kan også starte Bevissthetsmodus for å høre mer av verden rundt deg mens musikken fortsetter å spille. Den innebygde mikrofonen med ekkoundertrykking gjør at lyden er tydelig mens du snakker.