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Utgått

Trådløse hodetelefoner med høyoppløselig lyd

TAPH805BK/00

4.1
| (189) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Kontroller stillheten
Hør musikken, ikke regnet. Du kan kontrollere og tilpasse den aktive støyundertrykkingsfunksjonen på disse trådløse hodetelefonene som går over ørene, til situasjonen du er i. Med 30 timers avspillingstid samt fleksibel hurtiglading er du dekket hele turen.
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Trådløse hodetelefoner med aktiv støyundertrykking som går over øret

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  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Over øret

30 timers avspillingstid eller taletid (25 timer med ANC på)

Disse hodetelefonene kan gjøre jobben på en hvilken som helst tur. En enkelt opplading tar bare 2 timer. Du får 30 timers avspillingstid (eller taletid) med aktiv støyreduksjon av og 25 timer med aktiv støyreduksjon på. To nivåer av hurtiglading – Rask lading og Hurtiglading – gir deg to eller seks timer med ekstra avspillingstid.

Aktiv støyreduksjon (ANC). Fordyp deg i musikken

Gi slipp på alt med aktiv støyundertrykking. Steng ute bråket fra et tog eller travelt kontor kun ved å trykke på en knapp. Hvis du er ute blant folk, kan du høre på musikk og følge med på gatestøyen med Bevissthetsmodus.

Glatt, justerbart hodebånd. Myke øreputer

Perfekt justerte akustiske neodymdrivere gir dyp bass og tydelige mellomtonefrekvenser – fra spillelister til podkaster. Myke øreputer dekker hele øret og lager en forsegling som passivt isolerer mot ekstern støy. Hodebåndet er lett, enkelt å justere og glatt. Det er derfor umulig å vikle hodetelefonene inn i håret.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

189

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

02/02/2020

Danmark

Danmark

Super oplevelse i ørerne

Fantastiske høretelefoner der er nemme at betjene. Sidder godt både på mig, min mand og min søn på fire. Lyden er god og de holder strøm længe.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

21/01/2020

Danmark

Danmark

Super gode hovedtelefoner

Rigtig gode hovedtelefoner med super god comfort og god lyd. Kan klart anbefales

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

20/01/2020

Danmark

Danmark

Super høretelefoner til en god pris

Det jeg er mest imponeret over ved disse høretelefoner er 100% lyden. Den er rigtig god i forhold til flere andre mærker i samme eller højere prisklasse som jeg har prøvet før. Disse høretelefoner har desuden et meget flot og enkelt design. Man kan godt diskutere hvorvidt joystick på højre side er det rigtige valg af materiale (det virker lidt plastik-agtigt), men det fungerer efter formålet, så det er ok. Når det kommer til komfort, så sidder høretelefonerne rigtig godt og er meget behagelige at have på. Desuden er jeg rigtig glad for deres touch funktion og batteri levetid. Har brugt dem on-off i 10 dage uden at de løbet tør for strøm endnu. 

Fordeler

Rigtig god lyd, sidder godt, flot design, god pris, brugervenlige

Ulemper

Joystick virker lidt plastik-agtigt

Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

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