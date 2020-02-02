Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Over øret
Disse hodetelefonene kan gjøre jobben på en hvilken som helst tur. En enkelt opplading tar bare 2 timer. Du får 30 timers avspillingstid (eller taletid) med aktiv støyreduksjon av og 25 timer med aktiv støyreduksjon på. To nivåer av hurtiglading – Rask lading og Hurtiglading – gir deg to eller seks timer med ekstra avspillingstid.
Gi slipp på alt med aktiv støyundertrykking. Steng ute bråket fra et tog eller travelt kontor kun ved å trykke på en knapp. Hvis du er ute blant folk, kan du høre på musikk og følge med på gatestøyen med Bevissthetsmodus.
Perfekt justerte akustiske neodymdrivere gir dyp bass og tydelige mellomtonefrekvenser – fra spillelister til podkaster. Myke øreputer dekker hele øret og lager en forsegling som passivt isolerer mot ekstern støy. Hodebåndet er lett, enkelt å justere og glatt. Det er derfor umulig å vikle hodetelefonene inn i håret.
4.1
av 5
189
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Lesh
02/02/2020
Danmark
Super oplevelse i ørerne
Fantastiske høretelefoner der er nemme at betjene. Sidder godt både på mig, min mand og min søn på fire. Lyden er god og de holder strøm længe.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Mollen7777
21/01/2020
Danmark
Super gode hovedtelefoner
Rigtig gode hovedtelefoner med super god comfort og god lyd. Kan klart anbefales
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Unika
20/01/2020
Danmark
Super høretelefoner til en god pris
Det jeg er mest imponeret over ved disse høretelefoner er 100% lyden. Den er rigtig god i forhold til flere andre mærker i samme eller højere prisklasse som jeg har prøvet før. Disse høretelefoner har desuden et meget flot og enkelt design. Man kan godt diskutere hvorvidt joystick på højre side er det rigtige valg af materiale (det virker lidt plastik-agtigt), men det fungerer efter formålet, så det er ok. Når det kommer til komfort, så sidder høretelefonerne rigtig godt og er meget behagelige at have på. Desuden er jeg rigtig glad for deres touch funktion og batteri levetid. Har brugt dem on-off i 10 dage uden at de løbet tør for strøm endnu.
Fordeler
Rigtig god lyd, sidder godt, flot design, god pris, brugervenlige
Ulemper
Joystick virker lidt plastik-agtigt
Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Denne omtalen gjelder TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Faktiske resultater kan variere