Det jeg er mest imponeret over ved disse høretelefoner er 100% lyden. Den er rigtig god i forhold til flere andre mærker i samme eller højere prisklasse som jeg har prøvet før. Disse høretelefoner har desuden et meget flot og enkelt design. Man kan godt diskutere hvorvidt joystick på højre side er det rigtige valg af materiale (det virker lidt plastik-agtigt), men det fungerer efter formålet, så det er ok. Når det kommer til komfort, så sidder høretelefonerne rigtig godt og er meget behagelige at have på. Desuden er jeg rigtig glad for deres touch funktion og batteri levetid. Har brugt dem on-off i 10 dage uden at de løbet tør for strøm endnu.