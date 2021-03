Vi passer perfekt til Skype

Høyttalerne passer perfekt til Skype med en innebygd mikrofon og lar deg glede deg over friheten av å ikke måtte ha på hodesettet for den ultimate håndfriopplevelsen med Skype. Du trenger ikke batterier eller adaptere, du bare kobler den ene USB-kabelen direkte inn i en USB-port, slik at datamaskinen automatisk registrerer denne som en flyttbar USB-masselagringsenhet. Kompatibel med MAC og PC.