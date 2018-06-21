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  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*
  • Bidrar til sunn tannutvikling*

Utgått

Philips AventKopper med sugerør

SCF798/00

4.1
| (279) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Bidrar til sunn tannutvikling*
Philips Avent Bendy-koppen med sugerør og ergonomiske håndtak er ideell for barn som tar sine første slurker fra sugerør, og bidrar til en sunn tannutvikling.* Den er utviklet i samarbeid med eksperter for å lage den aller beste koppen med sugerør.*
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Med ventil som forhindrer søl

Bidrar til sunn tannutvikling*

  • Bendy-kopp med sugerør

  • 300 ml

  • 12m+

  • Enkeltpakning

Philips Avent-koppene følger barnets utvikling

Å lære seg å drikke selv er et viktig trinn i barns utvikling. Vi støtter barnets reise mot selvstendig drikking og gjør overgangen fra bryst eller flaske til en åpen kopp enkel. Vi har tatt lærdom fra helsepersonell, og de forskjellige løsningene våre med smokker, myke og harde tuter, sugerør og helt runde kanter følger barnets utvikling og stimulerer motorikk og drikkeferdigheter. De gode løsningene våre er selvfølgelig BPA-frie og utviklet med tanke på brukervennlighet og hygiene.

Konturform og sklisikker struktur gjør den enkel å holde i

Koppen på 300 ml er den perfekte størrelsen for å holde aktive barn hydrert gjennom dagen. Koppen har en flipptopp som holder sugerøret rent når du er ute på farten. Koppens konturform og den sklisikre strukturen gjør den enkel å holde i for små barnehender, noe som gjør at den lille trygt kan utvikle sine drikkeferdigheter.

Det nedre sugerøret er bøyd for enkel drikking til siste slurk

Det nedre sugerøret er bøyd for enkel drikking til siste slurk

Den nedre delen av sugerøret er bøyd slik at sugerøret enkelt når væsken. Dette gjør at barnet kan drikke på en naturlig måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

279

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

21/06/2018

Danmark

Danmark

Super god

Super nem at anvende for børnene. Vores dreng tager den selv og drikker af (fra han var 9,5 måned). Nem at have med på farten. Nem at holde om for de små. Designet med klappen der går ned for sugerøret er godt at have og nem at anvende. Dog lægger den lidt vand ved undertryk i sugerøret, dog kun meget lidt og andre flasker fra andet mærke gør det samme.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF798/01 Sugerørskopper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF798/01 Sugerørskopper

22/12/2020

Sverige

Sverige

En bra och smidig mugg

En bra produkt som var lätt att hantera för dottern. Ett bra grepp och läcker inte. Perfekt att ha med sig överallt.

Fordeler

Greppvänlig, läckfri och rolig design.

Ulemper

Sugröret var väldigt kort

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF798/00 Sugrörsmuggar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF798/00 Sugrörsmuggar

14/12/2020

Sverige

Sverige

Superbra!

Lätt för barnet att greppa, läcker inte, lätt att rengöra.

Fordeler

Greppvänlig läcker inte

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF798/00 Sugrörsmuggar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF798/00 Sugrörsmuggar

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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 

  1. 90 % av 200 amerikanske tannleger er enige i at utformingen til Avent-koppen med sugerør bidrar til en sunn tannutvikling. 89 % er enige i at det å drikke med sugerør bygger opp styrke i tennene ved at kjevemuskulaturen tøyes (uavhengig undersøkelse på Internett, USA i april 2016). Utviklet i samarbeid med logopeder, tannleger, ergonomer og jordmødre.