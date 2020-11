Konturform og sklisikker struktur gjør den enkel å holde i

Koppen på 300 ml er den perfekte størrelsen for å holde aktive barn hydrert gjennom dagen. Koppen har en flipptopp som holder sugerøret rent når du er ute på farten. Koppens konturform og den sklisikre strukturen gjør den enkel å holde i for små barnehender, noe som gjør at den lille trygt kan utvikle sine drikkeferdigheter.