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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Bendy-kopp med sugerør
300 ml
12m+
Enkeltpakning
Å lære seg å drikke selv er et viktig trinn i barns utvikling. Vi støtter barnets reise mot selvstendig drikking og gjør overgangen fra bryst eller flaske til en åpen kopp enkel. Vi har tatt lærdom fra helsepersonell, og de forskjellige løsningene våre med smokker, myke og harde tuter, sugerør og helt runde kanter følger barnets utvikling og stimulerer motorikk og drikkeferdigheter. De gode løsningene våre er selvfølgelig BPA-frie og utviklet med tanke på brukervennlighet og hygiene.
Koppen på 300 ml er den perfekte størrelsen for å holde aktive barn hydrert gjennom dagen. Koppen har en flipptopp som holder sugerøret rent når du er ute på farten. Koppens konturform og den sklisikre strukturen gjør den enkel å holde i for små barnehender, noe som gjør at den lille trygt kan utvikle sine drikkeferdigheter.
Den nedre delen av sugerøret er bøyd slik at sugerøret enkelt når væsken. Dette gjør at barnet kan drikke på en naturlig måte.
4.1
av 5
279
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Mille
21/06/2018
Danmark
Super god
Super nem at anvende for børnene. Vores dreng tager den selv og drikker af (fra han var 9,5 måned). Nem at have med på farten. Nem at holde om for de små. Designet med klappen der går ned for sugerøret er godt at have og nem at anvende. Dog lægger den lidt vand ved undertryk i sugerøret, dog kun meget lidt og andre flasker fra andet mærke gør det samme.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF798/01 Sugerørskopper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF798/01 Sugerørskopper
Ebban
22/12/2020
Sverige
Del av opprykk
En bra och smidig mugg
En bra produkt som var lätt att hantera för dottern. Ett bra grepp och läcker inte. Perfekt att ha med sig överallt.
Fordeler
Greppvänlig, läckfri och rolig design.
Ulemper
Sugröret var väldigt kort
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF798/00 Sugrörsmuggar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF798/00 Sugrörsmuggar
Busunge
14/12/2020
Sverige
Del av opprykk
Superbra!
Lätt för barnet att greppa, läcker inte, lätt att rengöra.
Fordeler
Greppvänlig läcker inte
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF798/00 Sugrörsmuggar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF798/00 Sugrörsmuggar
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.
90 % av 200 amerikanske tannleger er enige i at utformingen til Avent-koppen med sugerør bidrar til en sunn tannutvikling. 89 % er enige i at det å drikke med sugerør bygger opp styrke i tennene ved at kjevemuskulaturen tøyes (uavhengig undersøkelse på Internett, USA i april 2016). Utviklet i samarbeid med logopeder, tannleger, ergonomer og jordmødre.