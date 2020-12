Hygiene på farten

Denne Philips AVENT-koppen med raskere gjennomstrømming er ideell for aktive smårollinger. Den er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av. Koppen har et lokk med flipptopp og en smart sideklemme for å feste til belte eller barnevogn. Se alle fordeler