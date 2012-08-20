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Utgått

Philips AventDekorert kopp

SCF609/01

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Hygiene på farten

Denne Philips AVENT-koppen med raskere gjennomstrømming er ideell for aktive smårollinger. Den er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av. Koppen har et lokk med flipptopp og en smart sideklemme for å feste til belte eller barnevogn.

Se alle fordeler

Hindrer søl, rask gjennomstr.

Hygiene på farten

  • 340 ml

  • 18 md.+ sportstut

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Tut med patentert ventil som hindrer søl

Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Hele koppen kan steriliseres for å ivareta hygienen

Hele koppen kan steriliseres for å ivareta hygienen

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF609/01 Avent Decorated Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF609/01 Avent Decorated Cup

16/10/2011

France

France

formidable

j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF609/01 Tasse décorée Avent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF609/01 Tasse décorée Avent

03/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good One

I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

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