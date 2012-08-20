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Utgått
Hygiene på farten
Denne Philips AVENT-koppen med raskere gjennomstrømming er ideell for aktive smårollinger. Den er utrolig sikker mot søl enten den ristes eller kastes opp i luften, og den er samtidig enkel å drikke av. Koppen har et lokk med flipptopp og en smart sideklemme for å feste til belte eller barnevogn.
340 ml
18 md.+ sportstut
Patentert ventil kontrollerer gjennomstrømming for å unngå søl, selv om den holdes opp-ned eller legges på siden.
4.7
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Annamo85
20/08/2012
Deutschland
Ausgezeichnet
Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF609/01 Avent Decorated Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF609/01 Avent Decorated Cup
vizirette
16/10/2011
France
formidable
j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF609/01 Tasse décorée Avent
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF609/01 Tasse décorée Avent
honey
03/03/2011
United Kingdom
Good One
I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy