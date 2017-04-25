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  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
  • DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDect Audio babymonitor med diskré nattmodus&lt;br>

SCD570/00

4
| (16) Anmeldelser
DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere
Philips testvinnende babymonitor-sortiment garanterer at du alltid har oppsikt over barnet ditt på en trygg måte. Iblant behøver barnet bare å få høre lyden av stemmen din, iblant kan en beroligende vuggevise eller endring i temperaturen i rommet gjøre at barnet føler seg roligere. Med perfekt tilkobling, krystallklar lyd, temperaturregulering, nattlampe og diskré nattmodus, beroligende vuggeviser og personlige varslingsinnstillinger blir søvnen roligere, både for deg og barnet ditt.&lt;br>
Se alle fordeler

Avansert overvåking for deg og babyen

DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere

  • 100 % privat tilkobling

  • Nattlampe og 5 beroligende vuggeviser&lt;br>

  • Svarfunksjon

  • Vibreringsvarsel

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.

Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi

Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi

Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.

Energibesparende Smart ØKO-modus

Energibesparende Smart ØKO-modus

Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk overføringseffekten og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling (ikke tilgjengelig i USA og Canada).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

16

Anmeldelser

2

25/04/2017

Norge

Norge

Har det man trenger, norsk språk mangler.

God rekkevidde, tydelig lyd. Enkel å sette opp og bruke. Norsk meny språk mangler på min, men gjør ikke så mye.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor

02/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Reliable, clear, long battery life

An excellent monitor. Parent unit battery life so long I no longer worry about it, the cradle is very convenient for charging (worth the upgrade over the 560 if only for that feature). I picked it up for a good price on sale but would happily have paid full price knowing how good it is. Range is superb, stretches full length of our garden, only got it to warn out of range at the end of the in-laws 1/2 acre field..! Sound very clear, talkback function useful and it’s been flawlessly reliable (used daily for 2.5 years, dropped handset a few times, original batteries still give good life). I have two complaints though: 1. Bit of a software flaw with the parent unit. When keylocked it’s still possible to switch the parent unit off in the normal way! Admittedly only once, but I found it had inadvertently switched off in my pocket whilst keylocked. 2. If you have a power cut the base unit does not power on. It would be useful if the unit defaulted on when plugged in to avoid having to re-enter room to switch on. Overall though, these are minor and extremely pleased with performance and reliability. Thoroughly recommended.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

03/07/2014

Deutschland

Deutschland

Genau was wir gesucht haben

Wir haben das Gerät jetzt seit ca. einem Monat in Gebrauch und sind sehr zufrieden. Davor hatten wir ein anderes Babyphone, welches sehr stark gerauscht hat. Dieses rauscht kaum. Die Tonqualität ist prima und zudem wird auch durch ein Leuchten angezeigt, wenn das Baby Geräusche macht. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn man sich in einer lauteren Umgebung befindet. Zudem gibt das Gerät sofort einen Warnton von sich, wenn die Verbindung abreißt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.