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  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon&lt;br>

SCD560/00

4.3
| (78) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering&lt;br>
Philips sortiment av babymonitorer garanterer at du alltid har oppsikt over barnet ditt på en trygg måte. Iblant behøver barnet bare å få høre lyden av stemmen din, iblant kan en beroligende vuggevise eller endring i temperaturen i rommet gjøre at barnet føler seg roligere. Med svarfunksjonen i Philips SCD560/00 kan du prate med barnet ditt, uansett hvor i huset du befinner deg. Med den mest pålitelige tilkoblingen, krystallklar lyd, temperaturregulering, behagelig nattlampe og beroligende vuggeviser gjør det søvnen roligere, både for deg og barnet.&lt;br>
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merket er anbefalt av mødre over hele verden

Ekstra støtte for deg og babyen

Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering<br>

  • 100 % privat tilkobling&lt;br>

  • Nattlampe og 5 beroligende vuggeviser&lt;br>

  • Svarsfunksjon

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.

Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi

Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi

Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.

Energibesparende Smart ØKO-modus

Energibesparende Smart ØKO-modus

Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk overføringseffekten og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling (ikke tilgjengelig i USA og Canada).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

78

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

22/06/2019

Norge

Norge

Meget fornøyd

Vi er meget fornøyde med produktet. God kvalitet på lyden og veldig bra dekning. Man hører babyen veldig godt. Anbefales!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon

29/05/2019

Deutschland

Deutschland

Super Babyphone

Wir sind mit dem Babyphone absolut zufrieden. Sehr guter Klang und Übertragung der Geräusche. Das einzige was fehlt ist ein Clip zur Befestigung an der Kleidung. Da hat jemand im Internet (über Google gefunden) eine Zeichnung für 3d Druck hinterlegt, diese habe ich benutzt und in einer Druckerei ein Clip aus Kunststoff drucken lassen. Passt super. Damit war das Problem behoben und das Babyphone hängt gut an der Kleidung und damit sind die Hände frei.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone

15/08/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Würde ich immer wieder kaufen

Die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Das Nachtlicht ist sehr praktisch und stört nicht beim Schlafen. Guter Klang und keine nervigen Nebengeräusche.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.