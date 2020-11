Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med temperaturregistrering

Philips sortiment av babymonitorer garanterer at du alltid har oppsikt over barnet ditt på en trygg måte. Iblant behøver barnet bare å få høre lyden av stemmen din, iblant kan en beroligende vuggevise eller endring i temperaturen i rommet gjøre at barnet føler seg roligere. Med svarfunksjonen i Philips SCD560/00 kan du prate med barnet ditt, uansett hvor i huset du befinner deg. Med den mest pålitelige tilkoblingen, krystallklar lyd, temperaturregulering, behagelig nattlampe og beroligende vuggeviser gjør det søvnen roligere, både for deg og barnet. Se alle fordeler