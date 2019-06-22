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Utgått
merket er anbefalt av mødre over hele verden
100 % privat tilkobling<br>
Nattlampe og 5 beroligende vuggeviser<br>
Svarsfunksjon
DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.
Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.
Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk overføringseffekten og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling (ikke tilgjengelig i USA og Canada).
4.3
av 5
78
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Lina
22/06/2019
Norge
Meget fornøyd
Vi er meget fornøyde med produktet. God kvalitet på lyden og veldig bra dekning. Man hører babyen veldig godt. Anbefales!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 Dect Audio babymonitor med beroligende svarfunksjon
BabyphoneNutzer123
29/05/2019
Deutschland
Super Babyphone
Wir sind mit dem Babyphone absolut zufrieden. Sehr guter Klang und Übertragung der Geräusche. Das einzige was fehlt ist ein Clip zur Befestigung an der Kleidung. Da hat jemand im Internet (über Google gefunden) eine Zeichnung für 3d Druck hinterlegt, diese habe ich benutzt und in einer Druckerei ein Clip aus Kunststoff drucken lassen. Passt super. Damit war das Problem behoben und das Babyphone hängt gut an der Kleidung und damit sind die Hände frei.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone
Angiiiiiii
15/08/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Würde ich immer wieder kaufen
Die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Das Nachtlicht ist sehr praktisch und stört nicht beim Schlafen. Guter Klang und keine nervigen Nebengeräusche.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone
Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.