Overvåk fuktigheten og temperaturen i babyens rom

Den kombinerte fuktighets- og temperatursensoren lar deg overvåke klimaet i babyens rom. Babyen kan ikke regulere kroppsvarmen sin like enkelt som deg, og den minste temperaturforandring, eller for høy eller lav fuktighet, kan gjøre babyen urolig. Den spesialkombinerte fuktighets- og temperatursensoren varsler deg umiddelbart via det digitale displayet på foreldreenheten hvis klimaet i babyens rom forandrer seg. Overvåk det fullstendige klimaet i babyens rom