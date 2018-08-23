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  • Pålitelig babymonitor med praktisk nattlampe&lt;br>
  • Pålitelig babymonitor med praktisk nattlampe&lt;br>
  • Pålitelig babymonitor med praktisk nattlampe&lt;br>
  • Pålitelig babymonitor med praktisk nattlampe&lt;br>
  • Pålitelig babymonitor med praktisk nattlampe&lt;br>
  • Pålitelig babymonitor med praktisk nattlampe&lt;br>

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDect babymonitor&lt;br>

SCD501/00

4
| (183) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Pålitelig babymonitor med praktisk nattlampe&lt;br>
Philips sortiment av babymonitorer garanterer at du alltid har oppsikt over barnet ditt på en trygg måte. DECT-teknologi garanterer at det ikke forekommer forstyrrelser fra for eksempel andre babymonitorer eller mobiltelefoner, og en behagelig nattlampe gjør søvnen mer behagelig – både for deg og barnet!&lt;br>
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Den viktige forbindelsen til babyen

Pålitelig babymonitor med praktisk nattlampe<br>

  • 100 % privat tilkobling

  • 300 m rekkevidde og nattlampe

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.

Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi

Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi

Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.

Energibesparende Smart ØKO-modus

Energibesparende Smart ØKO-modus

Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk overføringseffekten og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling (ikke tilgjengelig i USA og Canada).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

183

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

23/08/2018

Danmark

Danmark

Glimrende og lille kompakt babyalarm

Super alarm, klar lyd, lang tækkevidde, går langt på et batteri - nattelys - i det hele taget fantastisk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor

30/07/2022

Sverige

Sverige

Pålitlig och lätt att använda

Jag är mycket nöjd med babyvakten. Det är väldigt lätt att komma igång med den, och känns intuitivt. Att föräldraenheten varnar om kopplingen bryts känns tryggt, men har i princip inte skett för mig. Jag har kunnat röra mig ute i trädgården och garaget utan att det varit något problem. När den larmat har det i regel varit precis när jag startat den, för att jag har glömt slå på babyenheten. Känsligheten upplever jag som bra - den plockar upp också små ljud så att man hinner agera redan när bebisen bara gnäller eller gnyr. Det enda jag skulle önska är att indikatorlamporna på föräldraenheten var lite mer ljusstarka. När man är utomhus är det i princip omöjligt att se om föräldraenheten är på. Bilden visar en påslagen enhet utomhus i dagsljus, där lampan "Link" faktiskt lyser grönt. Som orolig förälder som gärna dubbelkollar ibland skulle jag önska att det var mer tydligt när den är på. Men det är inget jättestort problem förstås. Allt som allt är det en väldigt stabil och användarvänlig babyvakt som gör det den ska.

Fordeler

Pålitlig och användarvänlig

Ulemper

Lite svaga indikatorlampor om man är utomhus

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

27/07/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt med toppen funktioner.

I samarbetet med Philips har jag fått hem denna babyvakt som en del av ett produkttest. Philips har ingen redaktionell inverkan på mitt omdöme. Jag ger babyvakten ett mycket högt betyg pågrund av det fantastiska ljudupptaget och det klara ljudet i mottagaren. Jag är inte rädd för att missa att min bebis har vaknat. Babyvakten har även en lampa som funkar utmärkt att ha på när barnet ska sova. Lampan ger ifrån sig ett dovt gult ljus som ger en lugnande effekt. En va fördelarna med babyvakten är att mottagaren kan användas genom att sätta i sladden i ett eluttag men den funkar även utan sladd med batterier istället. Nackdelen med babyvakten är att sändaren måste vara kopplad till ett eluttag när den skall användas. Jag skulle även föredra en klämma på mottagaren så man skulle kunna sätta fast mottagaren i sina byxor eller liknande. Designen är stilren och diskret.

Fordeler

Bra ljudupptag.

Ulemper

Måste ha sladd i kontakten till sändaren för att den ska funka.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.

  2. Denne monitoren har ikke ladefunksjon.