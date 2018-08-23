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Utgått
100 % privat tilkobling
300 m rekkevidde og nattlampe
DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.
Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.
Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk overføringseffekten og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling (ikke tilgjengelig i USA og Canada).
4.0
av 5
183
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
oluffind
23/08/2018
Danmark
Glimrende og lille kompakt babyalarm
Super alarm, klar lyd, lang tækkevidde, går langt på et batteri - nattelys - i det hele taget fantastisk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD501/00 DECT Baby Monitor
Sorgmantel
30/07/2022
Sverige
Del av opprykk
Pålitlig och lätt att använda
Jag är mycket nöjd med babyvakten. Det är väldigt lätt att komma igång med den, och känns intuitivt. Att föräldraenheten varnar om kopplingen bryts känns tryggt, men har i princip inte skett för mig. Jag har kunnat röra mig ute i trädgården och garaget utan att det varit något problem. När den larmat har det i regel varit precis när jag startat den, för att jag har glömt slå på babyenheten. Känsligheten upplever jag som bra - den plockar upp också små ljud så att man hinner agera redan när bebisen bara gnäller eller gnyr. Det enda jag skulle önska är att indikatorlamporna på föräldraenheten var lite mer ljusstarka. När man är utomhus är det i princip omöjligt att se om föräldraenheten är på. Bilden visar en påslagen enhet utomhus i dagsljus, där lampan "Link" faktiskt lyser grönt. Som orolig förälder som gärna dubbelkollar ibland skulle jag önska att det var mer tydligt när den är på. Men det är inget jättestort problem förstås. Allt som allt är det en väldigt stabil och användarvänlig babyvakt som gör det den ska.
Fordeler
Pålitlig och användarvänlig
Ulemper
Lite svaga indikatorlampor om man är utomhus
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Katt06
27/07/2022
Sverige
Del av opprykk
Bra produkt med toppen funktioner.
I samarbetet med Philips har jag fått hem denna babyvakt som en del av ett produkttest. Philips har ingen redaktionell inverkan på mitt omdöme. Jag ger babyvakten ett mycket högt betyg pågrund av det fantastiska ljudupptaget och det klara ljudet i mottagaren. Jag är inte rädd för att missa att min bebis har vaknat. Babyvakten har även en lampa som funkar utmärkt att ha på när barnet ska sova. Lampan ger ifrån sig ett dovt gult ljus som ger en lugnande effekt. En va fördelarna med babyvakten är att mottagaren kan användas genom att sätta i sladden i ett eluttag men den funkar även utan sladd med batterier istället. Nackdelen med babyvakten är att sändaren måste vara kopplad till ett eluttag när den skall användas. Jag skulle även föredra en klämma på mottagaren så man skulle kunna sätta fast mottagaren i sina byxor eller liknande. Designen är stilren och diskret.
Fordeler
Bra ljudupptag.
Ulemper
Måste ha sladd i kontakten till sändaren för att den ska funka.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Essential SCD503/26 Ljudbabyvakt DECT
Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.
Denne monitoren har ikke ladefunksjon.