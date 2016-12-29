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  • En naturlig måte å starte flaskemating på
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  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
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  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på
  • En naturlig måte å starte flaskemating på

Utgått

Philips AventStartsett for nyfødte

SCD290/01

4.7
| (50) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
En naturlig måte å starte flaskemating på
Et praktisk utvalg som omfatter 4 naturlige flasker (2 x 4 oz og 2 x 9 oz), en flaske- og smokkbørste, en hvit og gjennomsiktig narresmokk for 0–6 måneder. Den nye flasken gjør at det å mate med flaske føles mer naturlig, slik at det er enkelt å kombinere amming og mating med flaske.
Se alle fordeler

Sett med flaske, smokk og narresmokk

En naturlig måte å starte flaskemating på

  • Naturlig

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

50

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

2
1

29/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good quality

Brilliant set I would recommend to anyone after a starter set, will not disappoint.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD290/01 Newborn Starter Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD290/01 Newborn Starter Set

10/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good kit for your birthing bag.

While we received this after we had our child, This kit set would be great to pack in your birthing bag, as it has everything you might need. And its compact enough that it wouldn't take up too much space.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD290/01 Newborn Starter Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD290/01 Newborn Starter Set

08/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Baby loves them!

I purchased the newborn bottle starter set as it has a variety of bottle sizes for my son. Philips avent always seems to be my go to brand when it comes to baby products and I'm really delighted with these bottles.  My breastfed baby seems happy to take them and prefers them to other brands (we have tried alot) These are very well made and you can feel the quality when holding them. They don't leak, are very comfortable to hold when feeding baby and my son doesn't seem to be suffering with colic or wind from them. Easily to wash and sterilise and compatible with the avent breast pump too. I'm really delighted I purchased these bottles and my son is very happy to switch between breast and these bottles with no fussing whatsoever. A must for all new mummys and this set has everything you need.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD290/01 Newborn Starter Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD290/01 Newborn Starter Set

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