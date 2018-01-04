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Utgått

VisaCareMicrodermabrasion

SC6240/01

4.5

| (242) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet

3 Priser

Huden føles fastere og ser mer ungdommelig ut

Frisk opp og vedlikehold hudens ungdommelige utseende med VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation-systemet. Masserer huden, øker blodsirkulasjonen og fjerner døde hudceller for naturlig cellefornying.

Se alle fordeler

med Philips VisaCare Microdermabrasion-systemet

Huden føles fastere og ser mer ungdommelig ut

  • Behandling for hudfornyelse

  • med tupper for sensitiv og normal hud

For en hud som ser mer ungdommelig ut

Philips VisaCare Microdermabrasion stimulerer til hudfornyelse for en mykere og vakrere hud som føles fastere.

Huden blir vakrere og føles mykere og fastere i løpet av 4–6 uker

Huden blir vakrere og føles mykere og fastere i løpet av 4–6 uker

I 93 % av tilfellene sa kvinner at de fikk umiddelbart mykere hud, 84 % sa at huden så vakrere ut, og 84 % sa at huden så sunnere ut*.

Dual Action Air Lift & Exfoliation-system

Dual Action Air Lift & Exfoliation-system

Masserer huden og stimulerer blodsirkulasjonen, samtidig som at det fjerner døde hudceller, noe som gir naturlig hudcellefornyelse.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Priser

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Anmeldelser

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4.5

av 5

242

Anmeldelser

95%

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04/01/2018

Deutschland

Deutschland

zufriedene Kundin

Absolut schmerzfrei. Einfache Handhabung. Akku hält lange

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion

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Denne omtalen gjelder VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion

02/12/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Wirksames Produkt

VisaCare Prestige erfüllt meine Erwartungen: Die Haut wird bei dem Aufsatz für empflindliche Haut sanft gepeelt und die Durchblutung sichtbar gefördert. Da ich eine empfindliche, unreine Mischhaut habe, ist dies eine gute Pflegergänzung. Jedoch ist der normale Aufsatz beim ersten Gebrauch noch zu stark gewesen, sodass ich erst mal abwarte, bis ich diesen wieder benutze. Trotz des anfänglich ziemlich hohen Preises würde ich das Produkt weiterempfehlen, da die Haut sich optisch ziemlich verbessert hat: Sie ist rosiger geworden und straffer. Also eine Investition lohnt sich meiner Meinung nach.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisaCare Prestige SC6250/01 Lösung zur Hautverjüngung

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02/12/2017

Deutschland

Deutschland

Wirksames Produkt

VisaCare Prestige erfüllt meine Erwartungen: Die Haut wird bei dem Aufsatz für empflindliche Haut sanft gepeelt und die Durchblutung sichtbar gefördert. Da ich eine empfindliche, unreine Mischhaut habe, ist dies eine gute Pflegergänzung. Jedoch ist der normale Aufsatz beim ersten Gebrauch noch zu stark gewesen, sodass ich erst mal abwarte, bis ich diesen wieder benutze. Trotz des anfänglich ziemlich hohen Preises würde ich das Produkt weiterempfehlen, da die Haut sich optisch ziemlich verbessert hat: Sie ist rosiger geworden und straffer. Also eine Investition lohnt sich meiner Meinung nach.

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Denne omtalen gjelder VisaCare Prestige SC6250/01 Lösung zur Hautverjüngung

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Uavhengig testresultater på 75 forbrukere ved fire ukers behandling, UK 2014