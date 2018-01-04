Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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Utgått
Huden føles fastere og ser mer ungdommelig ut
Frisk opp og vedlikehold hudens ungdommelige utseende med VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation-systemet. Masserer huden, øker blodsirkulasjonen og fjerner døde hudceller for naturlig cellefornying.
Behandling for hudfornyelse
med tupper for sensitiv og normal hud
Philips VisaCare Microdermabrasion stimulerer til hudfornyelse for en mykere og vakrere hud som føles fastere.
I 93 % av tilfellene sa kvinner at de fikk umiddelbart mykere hud, 84 % sa at huden så vakrere ut, og 84 % sa at huden så sunnere ut*.
Masserer huden og stimulerer blodsirkulasjonen, samtidig som at det fjerner døde hudceller, noe som gir naturlig hudcellefornyelse.
Priser
4.5
av 5
242
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
viollleta
04/01/2018
Deutschland
zufriedene Kundin
Absolut schmerzfrei. Einfache Handhabung. Akku hält lange
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisaCare SC6240/01 Mikrodermabrasion
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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RomV
02/12/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Wirksames Produkt
VisaCare Prestige erfüllt meine Erwartungen: Die Haut wird bei dem Aufsatz für empflindliche Haut sanft gepeelt und die Durchblutung sichtbar gefördert. Da ich eine empfindliche, unreine Mischhaut habe, ist dies eine gute Pflegergänzung. Jedoch ist der normale Aufsatz beim ersten Gebrauch noch zu stark gewesen, sodass ich erst mal abwarte, bis ich diesen wieder benutze. Trotz des anfänglich ziemlich hohen Preises würde ich das Produkt weiterempfehlen, da die Haut sich optisch ziemlich verbessert hat: Sie ist rosiger geworden und straffer. Also eine Investition lohnt sich meiner Meinung nach.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisaCare Prestige SC6250/01 Lösung zur Hautverjüngung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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Katze12
02/12/2017
Deutschland
Wirksames Produkt
VisaCare Prestige erfüllt meine Erwartungen: Die Haut wird bei dem Aufsatz für empflindliche Haut sanft gepeelt und die Durchblutung sichtbar gefördert. Da ich eine empfindliche, unreine Mischhaut habe, ist dies eine gute Pflegergänzung. Jedoch ist der normale Aufsatz beim ersten Gebrauch noch zu stark gewesen, sodass ich erst mal abwarte, bis ich diesen wieder benutze. Trotz des anfänglich ziemlich hohen Preises würde ich das Produkt weiterempfehlen, da die Haut sich optisch ziemlich verbessert hat: Sie ist rosiger geworden und straffer. Also eine Investition lohnt sich meiner Meinung nach.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisaCare Prestige SC6250/01 Lösung zur Hautverjüngung
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Uavhengig testresultater på 75 forbrukere ved fire ukers behandling, UK 2014