Air Lift-systemet stimulerer skånsomt til mikrosirkulasjon

Vakuummassasjen stimulerer til mikrosirkulasjon. Huden løftes og strekkes forsiktig for massasje i dypere hudlag. Blodstrømmen øker, slik at oksygen og næringsstoffer kommer opp til overflaten, og du får en vitalisert hud. VisaCare er utviklet for å strekke huden akkurat nok til å stimulere til kollagen- og elastinproduksjon, slik at huden føles fastere i løpet av 4–6 uker.